Ungekühltes Fleisch aus Transporter heraus verkauft

Ein Mann aus dem Kosovo verkauft in Salgen Fleisch aus seiner Heimat. Die Polizei sieht das. Dann schließt er die Ladetür seines Transporters.

06.02.2023 | Stand: 13:45 Uhr

Eine Streife sah am frühen Sonntagnachmittag des 5. Februar 2023 einen im Gewerbepark in der Einfahrt eines Fitnesscenters stehenden Kleintransporter. Die hintere Ladetür des Fahrzeugs mit Augsburger Kennzeichen war geöffnet und die Polizisten erkannten eine größere Menge an Lebensmittel. Als der Fahrer die Streife sah, schloss er sofort die Ladetür seines Fahrzeuges.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-jährige Kosovare aus seinem Transporter heraus geräuchertes und rohes Fleisch sowie weitere typisch kosovarische Lebensmittel verkaufte. Alle Waren waren nicht gekühlt. Es wurden weder Kaufbelege ausgestellt noch anderweitige Verkaufsaufzeichnungen geführt. Der Weiterverkauf wurde Beamten unterbunden und das Landratsamt Unterallgäu verständigt.

Ein Verantwortlicher des Landratsamtes übernahm vor Ort die weitere Sachbehandlung. Sowohl der Kosovare als auch das Augsburger Unternehmen, in dessen Auftrag der 26-Jährige tätig war, müssen mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Lebensmittelgesetz rechnen.