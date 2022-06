Kundgebung am Mittwoch gegen Schließung der Feneberg-Filiale in Memmingen geplant

Der Verein „Bürger für Bürger – lebendiger Westen“ plant die Kundgebung zur angekündigten Schließung des Fenebergs an der Machnigstraße in Memmingen.

Die Feneberg-Filiale an der Machnigstraße in Memmingen schließt zum 16. Juli. Bei Mitarbeitern wie Kunden hat dieser Schritt Unverständnis ausgelöst. Der Verein „Bürger für Bürger – lebendiger Westen“ hat deswegen eine Kundgebung zur angekündigten Schließung der Feneberg-Filiale organisiert. Diese ist für Mittwoch, 15. Juni, von 10.30 bis 12 Uhr auf dem Machnigplatz geplant. Es soll Reden geben – unter anderem von einem Vertreter der Gewerkschaft verdi und der Stadt Memmingen.

Das sind die Gründe von Feneberg

Der Hintergrund: Die Firma Feneberg hat sich für die Schließung entschieden. „Ausschlaggebend für diese Entscheidung ist neben dem auslaufenden Mietvertrag die erhöhte Wettbewerbssituation. Die Ansiedlung weiterer Mitbewerber in der nahen Umgebung hat zu negativen Umsatzentwicklungen der Filiale an der Machnigstraße geführt, sodass der Mietvertrag seitens der Firma Feneberg nicht verlängert wurde“, erklärte Feneberg-Pressesprecherin Anja Züfle. (Lesen Sie auch: Oberbürgermeister äußert sich zur Feneberg-Schließung

Das passiert mit den Mitarbeitern in Memmingen

Hinzu komme die durch die Corona-Pandemie verschärfte Personalsituation im Lebensmitteleinzelhandel. Derzeit sind laut dem Unternehmen mit Sitz in Kempten 15 Mitarbeitende in der Filiale an der Machnigstraße in Memmingen beschäftigt. „Sie alle erhalten die Möglichkeit, ihre Tätigkeit in einer anderen Feneberg-Filiale weiterzuführen.“

