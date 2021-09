Mit Damen-Unterwäsche im Gepäck: 24-jähriger befriedigt sich in fremdem Auto selbst

Ein eher ungewöhlicher Einsatz für die Memminger Polizei: Nach einem Alarm im Autohaus rücken Beamte aus. Und stellen einen ungewöhnlichen Einbrecher.

Kurioser Polizeieinsatz für Memminger Beamte - und ein mutmaßlich peinlich berührter Einbrecher: Am Freitag rückten Polizisten in ein Autohaus in der Münchner Straße aus. Eine Sicherheitsfirma hatte gemeldet, dass sich ein fremder Mann an den dort abgestellten Fahrzeugen zu schaffen mache, so die Polizei.

Mit Damenunterwäsche Fetisch ausgelebt

Auf dem Firmengelände die Streife den Mann - sitzend in einem fremden Auto. Mit im Gepäck des Verdächtigen: Damenunterwäsche. Die der Mann offenbar dazu nutzte, sich selbst zu befriedigen. So schreibt es die Polizei in einer Mitteilung. Das habe der 24-Jährige "gegenüber den etwas erstaunten Beamten" angegeben.

Einen Schaden stellten die Polizisten am Auto nicht fest - der Mann müsse aber für die Reinigung des Wagens aufkommen. Immer wieder erleben Polizisten kuriose Einsätze. Kürzlich wurden müffelnde Tierhäute vor einem Feuerwehrhaus ausgelegt, ein Auto in Memmingerberg wurde auf Paletten gehoben, oder ein per Haftbefehl gesuchter Mann ruft selbst die Polizei - weil ihn kein Hotel aufnehmen will.

Diebesgut der anderen Art im Allgäu

Selbst wenn Diebe im Allgäu zuschlagen, dann klauen sie nicht nur Dinge, die sie gut zu Geld machen können. So verschwand 2018 eine fünf Meter hohe aufblasbare Bierflasche mit der Aufschrift Aktienbrauerei Kaufbeuren vom Bezirksmusikfest in Stöttwang. Und aus einem Autohaus in Westendorf stahlen Diebe nicht nur 500 Euro Bargeld und ein Handy, sondern auch einen Topf Gulaschsuppe aus dem Kühlschrank. Mehr dazu in unserem Archiv-Artikel.

