Ladendieb schlägt Detektiv in Memmingen nieder

Ein Mann klaut Waren in einem Supermarkt, ein Ladendetektiv erwischt ihn und stellt ihn zur Rede. Daraufhin rastet der Dieb aus.

15.02.2021 | Stand: 13:40 Uhr

Ein Ladendieb hat am Samstagvormittag in der Memminger Bodenseestraße einen Detektiv niedergeschlagen. Zuvor, gegen 11.10 Uhr, steckte der Mann in einem Supermarkt mehrere Waren in einen Trolley, eine Art Rollwagen, und verließ das Geschäft, ohne sie zu bezahlen. Der Deketiv beobachtete den Dieb dabei und stellte ihn zur Rede.

Daraufhin soll der Ertappte ohne Vorwarnung mit der Faust ausgeholt und auf den Detektiv eingeschlagen haben, berichtet die Polizei.

Täter flüchtet nach Raub in Memmingen

Der Detektiv sank zu Boden war kurzzeitig bewusstlos. Rettungskräfte brachten das verletzte Opfer ins Memminger Klinikum. Der mutmaßliche Täter flüchtete in Richtung Hindenburgring, beziehungsweise weiter entlang der Bodenseestraße. Die Memminger Polizei konnte ihn trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht finden. Allerdings gibt es eine Beschreibung des Tatverdächtigen:

Männlich

etwa 170 cm groß,

40 bis 45 Jahre alt,

dunkle Haare mit Geheimratsecken und Irokesenschnitt,

kräftige/athletische Figur, dunkler Teint

Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und Blue-Jeans und führte einem dunklen Trolley mit sich.

Die Polizei Memmingen bittet um Hinweise unter Telefon 08331/1000.