Landestheater Schwaben in Memmingen will Barrieren abbauen

Wie können sehbehinderte oder blinde Menschen Theater erleben? Das Landestheater Schwaben in Memmingen bietet „Touch Tours“ an. Was es damit auf sich hat.

07.02.2022 | Stand: 12:17 Uhr

Im Studio des Landestheaters Schwaben ist es nahezu dunkel. Ein wenig Licht kommt von Hühnern aus Beton, die auf dem Boden platziert sind und die eine Glühlampe anstelle eines Kopfes besitzen. Dann gehen die Scheinwerfer an, das Stück „Emmas Glück“ beginnt. Helle und dunkle Konturen sind das, was Yvonne Burkhardt aus Memmingen noch erkennen kann. „Und wenn etwas ganz nah ist, sehe ich etwas“, sagt sie. Ansonsten bietet ihr Blindenstock Orientierung. Doch wie kann ein sehbehinderter, seheingeschränkter oder blinder Mensch Theater erleben?

Neues Format: die "Touch Tours"

Das Landestheater hat ein Format entwickelt, die „Touch Tour“. Diese bietet blinden, sehbehinderten und seheingeschränkten Menschen die Möglichkeit, sich vor der Vorstellung mit dem Bühnenbild, den Kostümen und den Requisiten vertraut zu machen. In der Einführung wird auf Besonderheiten der Inszenierung eingegangen und die Schauspielerinnen und Schauspieler stellen sich und ihre Rollen vor. So ist es auch vor der Aufführung von „Emmas Glück“ am Sonntagabend.

Teilnehmer aus Behindertenbeirat Memmingen dabei

Yvonne Burkhardt ist eine Teilnehmerin bei der „Touch Tour“. Sie lebt seit 22 Jahren in Memmingen, war in einem Arbeitskreis zusammen mit dem Landestheater dabei, um das Angebot zu entwickeln. „Früher habe ich immer die Berichte über das Landestheater in der Zeitung verschlungen“, erzählt sie. Die Zeitung bekommt sie per Technik vorgelesen. Es sei aber schade gewesen, nicht selbst bei Aufführungen dabei zu sein. Die „Touch Tours“ seien jetzt eine gute Möglichkeit. Begleitet wird Burkhardt von Erika Winterwerb. Beide sind auch im Behindertenbeirat.

Theater für Menschen mit Sehbehinderung erlebbar machen

Zur „Touch Tour“ sind zudem Erika und Robert Weichenmeier aus Kempten gekommen. „Seit den 70er-Jahren gehen wir regelmäßig ins Theater. Corona hat uns da allerdings jetzt etwas ausgebremst“, so Robert Weichenmeier. Der Leiter der Bezirksgruppe Allgäu im Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund freut sich auf die Aufführung. Die kleine Gruppe macht sich auf den Weg ins Studio. Begleitet werden sie von Dramaturgin Julia Hammerstiel und Eva-Maria Trütschel vom Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.

Fühlen statt sehen. Das Bühnenbild wird bei der "Touch Tour" erkundet. Bild: Maike Scholz

Begrüßt wird die Gruppe von den beiden Schauspielern Elisabeth Hütter (Emma) und Jens Schnarre (Max). Sie erzählen im Detail, was sie auf der Bühne tragen werden und erläutern den Inhalt des Stücks. Dabei machen sie auf Besonderheiten aufmerksam: So machen sie beispielsweise selbst Geräusche von Tieren oder dem Straßenverkehr nach. Im Stück „Emmas Glück“ werde viel erzählt, es sei ähnlich wie ein Hörspiel.

Studio, Requisiten und Schauspieler

Hammerstiel und Trütschel sind es dann, die das Umfeld im Studio mit den Sitzplätzen und Requisiten erklären. Da sind drei Leitern zu finden, die den Schauspielern als Fortbewegungsmittel dienen. Da gibt es die Hühner, die als Kopfersatz Leuchten tragen und mit roten Kabeln verbunden sind. Das sei eine emotionale Farbe, stehe für Lebensadern und mache Leben sowie Tod zum Thema. Die Teilnehmer bemerken die Schwere der Betonhühner, fühlen dann den Stoff eines Rocks, den Elisabeth Hütter im Stück tragen wird.

Nach der Aufführung von Emmas Glück

„Es hilft sehr, das Bühnenbild anzufassen“, sagt Erika Weichenmeier und Yvonne Burkhardt stimmt ihr zu: „Das Anfassen ist meine Art des Sehens.“ Wenige Minuten später beginnt die Vorstellung. Die Teilnehmer sind sich danach einig: Es war toll. Yvonne Burkhardt bringt es auf den Punkt: „Die Inszenierung mit den Geräuschen war klasse. Das Stück hat zum Nachdenken angeregt.“

