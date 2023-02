Kind blendet Autofahrer mit Laserpointer

In Memmingen ist ein Autofahrer von einem Laserpointer geblendet worden. Der Verursacher konnte schnell gefunden werden.

28.02.2023 | Stand: 13:05 Uhr

Am Montag hat ein elfjähriges Kind in Memmingen einen Autofahrer mit einem Laserpointer geblendet. Laut Angaben der Polizei war der Fahrer am Nachmittag mit seinem Wagen durch Memmingen gefahren, als er auf Höhe eines Mehrfamilienhauses plötzlich von dem Laser geblendet wurde und anhalten musste. Er informierte daraufhin sofort die Polizei.

Mit Laserpointer geblendet: Polizei findet Verursacher schnell

Den Angaben des Autofahrers zufolge, war die Blendung aus einer Wohnung im ersten Stock des Mehrfamilienhauses gekommen. Die Beamten konnten den Verursacher aufgrund der genauen Beschreibung schnell finden. Es handelt sich um ein elfjähriges Kind, das in seinem Kinderzimmer mit dem Laserpointer gespielt hatte. Der Pointer wurde von der Polizei vor Ort sichergestellt.

