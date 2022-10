Mann bedroht Gäste mit abgebrochener Glasflasche

Vor einer Kneipe in Memmingen hat ein offenbar stark alkoholisierter Mann mehrere Gäste mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht.

In Memmingen hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Mann mehrere Menschen vor einer Kneipe mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht. Der offenbar stark alkoholisierte Mann hatte laut Angaben der Polizei in den frühen Morgenstunden vor dem Lokal angefangen zu randalieren.

Mann bedroht Kneipen-Gäste mit Glasflasche

Als er mehrere Gäste mit einer abgebrochenen Glasflasche bedrohte, konnte er von mehren Personen überwältigt werden. Diese hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Da er aufgrund seines hohen Alkoholpegels laut Polizei nicht zu Sinnen kam, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam und brachten ihn in eine Ausnüchterungszelle. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Die Polizei bittet weitere Geschädigte oder Zeugen, die vor dem Eintreffen der Polizei gegangen waren, sich unter der folgenden Nummer bei der Polizeiinspektion Memmingen zu melden: 08331/1000.

