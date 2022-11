Mann droht bei Polizeikontrolle in Memmingen an, sich selbst umzubringen

Bei einer Polizeikontrolle in Memmingen hat ein 72-Jähriger angedroht, sich selbst umzubringen.

18.11.2022 | Stand: 13:06 Uhr

In diesem Text berichten wir über die Androhung eines Selbstmords. Menschen, die das belasten könnte, finden am Ende des Textes Informationen zu kostenlosen und anonymen Beratungsstellen.

Bei einer Polizeikontrolle in der Innenstadt von Memmingen am Donnerstag gegen 15 Uhr hat ein Mann angedroht, sich umzubringen. Er hielt sich ein mitgebrachtes Küchenmesser an den Hals, berichtet die Polizei. Die Beamten hatten den 72-Jährigen zur Kontrolle angehalten, weil er verbotenerweise mit seinem Fahrrad durch die Kramerstraße gefahren ist.

Den Beamten gelang es, den Mann von seinem Vorhaben abzubringen. Sie brachten ihnen mit unmittelbarer Gewalt zu Boden und fesselten ihn. Der Mann wurde in einer Fachklinik untergebracht.

Kontakt zur Telefonseelsorge

Üblicherweise berichtet unsere Redaktion nicht über (mögliche) Suizide. In diesem konkreten Fall handelt es sich um eine Ausnahme, da berechtigtes öffentliches Interesse besteht.

Wenn Sie sich selbst in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder Suizidgedanken haben, finden Sie bei der Telefonseelsorge Hilfe. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Sie erreichen die Telefonseelsorge entweder unter 0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222. Alternativ finden Sie hier Seelsorge im Chat: https://online.telefonseelsorge.de/content/chatseelsorge.

