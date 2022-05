Unbekannte stecken Haarbüschel in Auspuff - Zeugen gesucht

Ein Mann hat in Ottobeuren ein Haarbüschel im Auspuff seines Autos entdeckt. Außerdem wurde es an der Tür beschädigt. Die Polizei bittet um Mithilfe.

03.05.2022 | Stand: 13:23 Uhr

In Ottobeuren haben Unbekannte ein Haarbüschel in den Auspuff eines Autos gesteckt und dieses außerdem beschädigt. Der Besitzer des Autos hatte am Montag Anzeige bei der Polizei Memmingen erstattet. Er hatte seinen blauen Opel Vectra laut eigenen Angaben zwischen Donnerstag, 28. April und Montag, 2. Mai in der Sebastian-Kneipp-Straße abgestellt.

Haarbüschel im Auspuff entdeckt

Als der Besitzer am Montag mit dem Auto losfahren wollte, kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Er entdeckte daraufhin laut Polizeiangaben ein Haarbüschel in Form eines Pferdeschwanzes im Auspuff des Wagens. Außerdem stellte er noch einen Kratzer an der hinteren Türe fest. Wie hoch der Schaden genau liegt, steht noch nicht fest. Die Polizei Memmingen bittet Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, sich unter der folgenden Nummer zu melden: (08331) 100 0.

Weitere aktuelle Meldungen aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.