Betrunkener Mann schießt in Memmingen aus Wohnung

Ein offenbar betrunkener Mann hat in Memmingen mit einer Schreckschusspistole mehrmals aus seinem Fenster geschossen. Die Polizei überwältigte ihn.

15.05.2022 | Stand: 12:16 Uhr

In Memmingen hat am frühen Samstagabend ein Mann mehrmals mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster seiner Wohnung geschossen. Die Polizei Memmingen hatte am Abend nach eigenen Angaben die Mitteilung erhalten, dass ein Mann in der Mozartstraße vier Mal mit einer Waffe aus einem Wohnungsfenster in die Luft geschossen habe. Auf Passanten hätte er dabei nicht geschossen.

Betrunkener schießt in Memmingen mit Schreckschusspistole

Vor Ort konnten die Beamten den 62-jährigen Schützen in seiner Wohnung überwältigen und die Waffe, die sich als Schreckschusspistole entpuppe, inklusive Munition, sicherstellen. Laut Polizeiangaben war der Mann, während er die Schüsse abgab, betrunken. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz.

