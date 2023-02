Mann attackiert Schwiegervater und verletzt ihn

Ein 37-Jähriger ist am Mittwoch in Memmingen auf seinen Schwiegervater losgegangen und hat ihn verletzt. Später kommt noch ein pikantes Details ans Licht.

02.02.2023 | Stand: 12:20 Uhr

Ein Mann hat am Mittwochnachmittag in Memmingen seinen Schwiegervater angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilt ging dem Angriff ein Streit voraus.

So mussten um 15 Uhr mehrere Streifenbesatzungen zu einer Auseinandersetzung in der Scheibenstraße ausrücken. Dort griff ein 37-Jähriger im Verlauf eines Streits seinen 57-jährigen Schwiegervater an und verletzte ihn leicht.

Bei der Aufnahme des Vorfalls kam heraus, dass gegen den Jüngeren der beiden ein Haftbefehl bestand. Diesen konnte der Mann aber gegen Bezahlung eines Geldbetrags abwenden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 37-Jährigen.

Weitere Meldungen aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.