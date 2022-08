Polizei findet Marihuana bei Wohnungsdurchsuchung in Memmingen

Zivilfahnder beobachten in Memmingen am Montag drei Personen bei mutmaßlichem Drogengeschäft. Bei der anschließenden Durchsuchung finden die Beamten Marihuana.

30.08.2022 | Stand: 15:03 Uhr

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Memmingen am vergangenen Montag hat die Polizei Marihuana sichergestellt. Nach Angaben der Beamten beobachteten Zivilfahnder drei Personen bei einem mutmaßlichen Drogengeschäft in Memmingen.

Memmingen: Drogen bei Durchsuchung gefunden

Als sie von den Beamten angesprochen wurden, flüchteten sie, wurden jedoch bei später im Rahmen einer Fahndung festgenommen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten Marihuana und stellten dieses sicher. Alle drei Personen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

