Unbekannte brechen Autos in Memmingen auf

Im Zeitraum zwischen Dienstag und Mittwoch wurden in Memmingen mehrere Autos aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

09.03.2022 | Stand: 15:02 Uhr

In Memmingen sind am Dienstag und Mittwoch insgesamt drei Autos aufgebrochen worden. In zwei Fällen haben die Diebe dabei nach Angaben der Polizei Handtaschen gestohlen. Eine der Taschen wurde jedoch nach kurzer Zeit wiedergefunden. Das erste Auto, ein schwarzer Toyota Aygo, befand sich zum Zeitpunkt der Tat vor der Turnhalle des Berufsbildungszentrums in der Bodenseestraße.

Autos in Memmingen aufgebrochen: Diebe schlagen Scheiben ein

Die beiden anderen Fahrzeuge, ein blauer Peugeot 308 und ein grüner Opel Astra, standen zwischen 17 Uhr und 19 Uhr im Parkhaus Schwesterstraße im Memminger Zentrum. Bei allen Fahrzeugen wurde eine der Scheiben eingeschlagen. Dabei entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei Memmingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08331/1000.

Weitere Polizeimeldungen aus Memmingen lesen sie hier.