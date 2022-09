Gegenseitig geohrfeigt: Streit zwischen vier Frauen eskaliert in Memmingen

Bei einem Streit zwischen einer 39-Jährigen und ihren drei Schwägerinnen ist es zu mehreren Körperverletzungen gekommen. Warum der Streit eskalierte.

15.09.2022 | Stand: 13:32 Uhr

In Memmingen ist am Mittwoch ein Streit zwischen vier Frauen so eskaliert, dass mehrere Menschen leicht verletzt wurden. Die Polizei war laut eigenen Angaben gegen 19.20 alarmiert worden, dass es im Rigaweg zu einer Körperverletzung gekommen sei. Vor Ort fanden die Beamten eine 39-Jährige vor, die sich im Streit mit ihren drei Schwägerinnen (36, 40 und 44 Jahre alt) befand.

Familienstreit in Memmingen eskaliert: mehrere Verletzte

Hintergrund des Streits war laut Polizei, dass die drei Schwestern ihres 47-jährigen Ehemannes unwahre Behauptungen über die 39-Jährige geäußert hätten. Der Streit eskalierte und die Beteiligten gaben sich unter anderem gegenseitig Ohfeigen. Der gehbehinderte Ehemann der 39-Jährigen soll im Verlauf des Streits zu Boden gestoßen und dort mit seinen Krücken geschlagen worden sein. Alle Beteiligten zogen sich bei der Auseinandersetzung leichte Verletzuntgen zu. Die beschuldigte 44-Jährige Schwester des Ehemannes klagte laut Polizei über Atemnot und wurde daher ins Klinikum Memmingen gebracht.

Gegen die Beteiligten wird nun wegen wechselseitigen Körperverletzungen und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

