Frau greift Polizisten an

Die Polizei Memmingen rückt zu einem Einsatz wegen Lärmbelästigung und möglicherweise Schlägereien in einer Wohnung aus. Eine Frau greift die Beamten an.

22.06.2021 | Stand: 12:44 Uhr

Eine Frau hat in Memmingen am Montag Polizisten angegriffen, die wegen einer Lärmbelästigung und eventuellen Schlägereien in einer Wohnung vor Ort waren. Mehrere Streifen waren laut Polizei im Einsatz in der Rheineckstraße. Die Beamten klopften und klingelten mehrmals, bis schließlich jemand öffnete. Als er die Polizisten sah, versuchte er vergeblich, die Tür wieder zu schließen.

27-Jährige geht in Rheineckstraße in Memmingen auf Polizisten los

Die Polizisten gingen in Wohnung hinein, um zu sehen, was dort vor sich ging. Eine 27-Jährige ging auf sie los. ein Beamter brachte die Frau zu Boden und fesselte sie. Die 27-Jährige wehrte sich heftig und beleidigte die Polizei. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die Streifen blieben unverletzt. Was genau in der Wohnung vorfiel, wird derzeit ermittelt.

