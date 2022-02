Müll-Laster reißt an Bahnübergang Oberleitung ab - und löst Kettenreaktion aus

Weil der Greifer eines Müll-Lasters nicht richtig eingefahren war, räumte der Lkw an einem Memminger Bahnübergang die Oberleitung ab. Mit größeren Folgen.

20.02.2022 | Stand: 15:26 Uhr

In Memmingen hat ein Müllfahrzeug am Samstagvormittag die Oberleitung der Bahn beschädigt und damit eine Kettenreaktion ausgelöst. Der Unfall geschah auf der Stadtweiherstraße als der 49-jährige Fahrer mit seinem Laster den Übergang in Richtung Pulvermühlstraße überqueren wollte. Dabei verhakte sich der nicht komplett eingefahrene Greifarm des Lkw in der Oberleitung. Diese wurde heruntergerissen und hing hernach lose im Gleisbett sowie in einem angrenzenden Grundstück.

Müllfahrzeug beschädigt Oberleitung: Mehrere Bahnübergänge geschlossen

Durch den Schaden an der Oberleitung wurde die Stromzufuhr auf der Bahnstrecke unterbrochen. Ein in Richtung Lindau fahrender Zug konnte nicht weiterfahren. Zudem waren mehrere Bahnübergänge im Bereich Memmingen zeitweise geschlossen. In der Folge gab im Memminger Stadtgebiet Verkehrsbehinderungen.

Mehrere Bahnübergänge waren in Memmingen nicht passierbar. Bild: Raphael Krammer

Weil von dem Oberleitungskabel eine erhebliche Gefahr ausging, sperrten Polizei und Feuerwehr den umliegenden Bereich und informierten die Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses. Das Gebäude musste aber nicht geräumt werden. Nach der Erdung des beschädigten Kabels hoben die Beamten die Sperrungen teilweise auf.

Oberleitungsschaden in Memmingen: Diesellok muss Regionalbahn abschleppen

Die Reparaturarbeiten dauerten am Samstagnachmittag noch an. Deshalb blieb der Bahnübergang in der Stadtweiherstraße sowie im Dickenreiser Weg geschlossen. Der Bahnverkehr zwischen Memmingen und Tannheim wurde eingestellt. Die auf der Strecke stehende elektrische Regionalbahn musste von einer Diesellok in den Bahnhof Memmingen zurückgeschleppt werden. Nach Auskunft der Polizei wurde die Bahnstrecke erst am Sonntagmorgen um 2.23 Uhr wieder freigegeben.

Der Fahrer des Müll-Lasters hatte eine Fehlfunktion der Greifarm-Hydraulik vor der Fahrt noch beheben wollen. Der Greifer blieb aber trotzdem zu hoch eingestellt und verhakte sich deshalb in der Oberleitung. Glücklicherweise wurde beim dem Unfall niemand verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro.

