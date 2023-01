Dämmerumzug und Narrenmesse in Memmingen - so sieht das Programm aus

Nachtumzug und Narrenmesse in Memmingen: Alles rund um die Termine, Programm und Strecke zur Fasnacht 2023

05.01.2023 | Stand: 23:05 Uhr

Zur Fasnacht in Memmingen lädt die Narrenzunft Stadtbachhexen ein. Bereits in der zweiten Woche des neuen Jahres startet das zweitägige Spektakelin der Maustadt. Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Manfred Schilder findet auch der Dämmerumzu (früher Nachtumzug) mit neuer Strecke statt. Folgendes sollte man vorher wissen:

Wann findet die Fasnacht mit Dämmerumzug in Memmingen 2023 statt?

Wie sieht das Programm der Fasnacht Memmingen 2023 der Stadtbachhexen aus?

Wie verläuft die Strecke des Nachtumzugs 2023?

Die Fasnacht in Memmingen der Narrenzunft Stadtbachhexen findet am zweiten Wochenende 2023 statt. Von Freitag, 13. Januar, 18 Uhr bis nach 18 Uhr am Samstag, 14. Januar findet das Narrenspektakel stattt.

Den Auftakt macht der Gugenmusik-Sternmarsch auf dem Marktplatz um 18 Uhr. Jede der sechs Guggenmusiken spielt nach dem Einmarsch zwei Musikstücke, bevor es zum Abschluss ein Konzert der rund 200 Musiker gibt. Ab 19.30 Uhr findet die Ü18-Party in der Stadionhalle statt. Am Samstag um 10 Uhr geht es dann los mit der Narrenmesse in St. Josef mit Diakon Oliver Föhr, dem Hexen-Chor der Stadtbachhexen und der Lumpenkapelle Aitrach.

Gegen 16 Uhr findet dann der Nachtumzug/Dämmerumzug durch die Altstadt Memmingens statt. Die einzelnen Gruppen aus den 2500 Hästrägern und zehn Musikgruppen werden von den vier Sprecherwagen am Schweizer Berg, Weinmarkt, Ecke Kramerstraße/Furtgasse und Marktplatz vorgestellt. Im Anschluss findet die Hästräger-Party in der Stadionhalle statt.

Freitag, 13. Januar 18 Uhr: Guggenmusik-Sternmarsch (Marktplatz) 19.30 Uhr: Ü18-Party (Stadionhalle)

Samstag, 14. Januar 10 Uhr: Narrenmesse (St. Josef) 16 Uhr: Dämmerumzug Memmingen im Anschluss: Hästräger-Party (Stadionhalle)



2023 gibt es eine neue Strecke für den Nachtumzug. Diese verläuft wie folgt: Schweizerberg, Rossmarkt, Weinmarkt, Kramerstraße, Marktplatz, Zangmeisterstraße. Am Westertor löst sich der Zug dann auf. Der gesamte Umzug soll zwischen zwei und zweieinhalb Stunden dauern.

Wann ist eigentlich immer Fasnacht?

Während der Karneval bereits am 11. November beginnt, ist der ursprüngliche Beginn der Fasnacht - mancherorts auch Fastnacht - am 6. Januar (Heiligdreikönigstag / Epihanias). Der letzte Tag, Aschermittwoch, richtet sich dabei immer nach Ostern aus. Ostern findet am ersten Sonntag nach Frühlingsvollmond statt, somit kann der frühest mögliche Aschermittwoch am 4. Februar sein, am 10. März hingegen der späteste.