Beeindruckend beginnt der Fasching im Allgäu 2023 in Memmingen. Beim Dämmerumzug begeistern rund 2500 Hästräger tausende Zuschauer. Die schönsten Bilder.

15.01.2023 | Stand: 09:11 Uhr

Da leuchten nicht nur Kinderaugen: Beim Dämmerumzug (früher Nachtumzug) in Memmingen begeisterten am Samstag 80 Hästräger-Gruppen tausende Zuschauer. Die rund 2500 Teilnehmenden kamen aus einem Umkreis von etwa 100 Kilometern in die Maustadt, um Fasnet zu feiern.

Und das mit neuer Route. In diesem Jahr liefen die Gruppen vom Schweizerberg über den Roßmarkt und den Weinmarkt durch die Fußgängerzone über den Marktplatz in die Zangmeisterstraße. Schlusspunkt ist war das Westertor.

Wir präsentieren die schönsten Fotos vom Dämmerumzug in Memmingen

Danach feierten etliche Teilnehmer in der Stadionhalle eine Party, die ausschließlich für die teilnehmenden Hästrägerinnen und Hästräger organisiert wurde.