Welche Pläne es für den Neubau des Bonhoeffer-Hauses in Memmingen gibt

Das Veranstaltungsgebäude soll 2025 abgerissen werden. Warum das neue Gemeindehaus deutlich anders aussehen wird und wo Kirche und Stadt zusammenarbeiten.

24.07.2023 | Stand: 19:57 Uhr

Nicht erst, seit kürzlich den Stadtbachfischern bei ihrer Versammlung Regenwasser von der Decke auf die Sitze tropfte, ist klar: Am Dietrich-Bonhoeffer-Haus als beliebtem, aber in die Jahre gekommenem Veranstaltungsort in der Stadt muss etwas geschehen. Und das soll es auch: Das Konzept für einen Neubau brachte der evangelisch-lutherische Dekan Christoph Schieder nun mit in den Gestaltungsbeirat.

Veranstaltungsort in Memmingen: Sanierung ist seit 90er Jahren Thema

Seit Ende der 1990er Jahre gibt es laut dem Dekan Pläne dafür, das Gebäude in der Nähe des Westertors zu sanieren. Mehrere entsprechende Planungen wurden ab dem Jahr 2004 von der Kirche in Auftrag gegeben und zeigten als Hindernisse unter anderem immense Kosten auf. Ebenso die Tatsache, dass wegen fehlender Barrierefreiheit, eines schlechten energetischen Zustands und einer veralteten Technik heutige Bedürfnisse schwierig zu erfüllen sind.

Bonhoeffer-Haus diente einst auch als eine Art Stadthalle

Schieder machte auf einen weiteren Punkt aufmerksam: Als das Bonhoeffer-Haus 1965 erbaut wurde, diente es demzufolge gewissermaßen auch als Stadthalle. Weil sich die Situation seither verändert hat, wird aus Sicht der evangelisch-lutherischen Gesamtkirchengemeinde Memmingen das Gebäude nicht mehr in dieser Größe benötigt – zumal das nahegelegene Alte Gemeindehaus in der Pfaffengasse nach einer Ertüchtigung weiter für die Gemeindearbeit dienen soll.

Das Konzept sieht daher vor, das Bonhoeffer-Haus abzureißen und am Standort einen Ersatz-Neubau zu schaffen, in dem es neben Versorgungsräumen wie Küche, Toiletten und Foyer wieder einen Veranstaltungssaal geben wird. Dieser soll auf rund 250 Besucher ausgelegt sein und etwas kleiner ausfallen als der bestehende, der 380 Quadratmeter umfasst.

Konzept der Kirche für das Gemeindehaus: Park an der Grimmelschanze spielt eine Rolle

Ändern wird sich auch der Charakter des Bonhoeffer-Hauses: Bei all seinen Qualitäten im Inneren präsentiert es sich nach Schieders Worten von außen doch eher „etwas spröde“ und als „ziemlicher Klotz und Riegel“ am Eingang des Grüngürtels. Platz machen soll es einer „schlankeren, durchlässigeren Variante“ mit offenem und einladendem Charakter – und zwar einem lichten, beispielsweise pavillonartigen Bau mit Flachdach.

Errichtet wird all das laut dem Dekan auf dem bestehenden Keller. Denn dieser sei nicht nur in gutem Zustand, sondern biete auch dringend benötigte Lagerräume. Allerdings wirft das Konzept an dieser Stelle eine Frage auf. Denn es gab die Anregung, mit dem Neubau etwas weiter von der Stadtmauer abzurücken, sodass der Zugangsbereich zur Grimmelschanze breiter und großzügiger wirkt. Zu klären ist laut Schieder jedoch, ob dies technisch und mit Blick auf die Statik des Kellers möglich ist.

Abriss des Bonhoeffer-Hauses in Memmingen ist 2025 geplant

Direkt nach dem Abriss des Hauses ist der Baubeginn für Oktober 2025 anvisiert. Wie das neue Haus letztendlich aussieht, soll ein Architektenwettbewerb ergeben. „Weil es ein prägender Ort für Memmingen ist, möchten wir die Stadt und den Gestaltungsbeirat dabei gerne einbeziehen“, betonte Christoph Schieder.

Zustimmung dafür gab es nicht nur von Oberbürgermeister Jan Rothenbacher, sondern auch von Architekt Werner Binotto. Das Zusammenspiel zwischen dem Bonhoeffer-Haus und dem Park beziehungsweise dem öffentlichen Raum war ein Punkt, der ihn und die übrigen Sachverständigen des Gestaltungsbeirats besonders beschäftigt hatte. So plädierte Binotto dafür, dass das Haus und seine Fassaden durch ihre Form in eine Wechselbeziehung zum Außenraum treten sollen – und das künftig ohne Zaun um das Gebäude.

Vision für mehr Öffnung und Transparenz des Parks

Außerdem empfahlen die Experten, ein Stück weiter zu gehen und über die Grundstücksgrenzen hinauszudenken. Ihr Anliegen: Gemeinsam sollen Stadt und Kirche eine Vision für mehr Öffnung und Transparenz des Parks an dieser Stelle entwickeln. Ein nachdrücklicher Appell kam von Landschaftsarchitektin Katja Aufermann.

Unangetastet bleiben müssen demnach die Bäume beim Bonhoeffer-Haus. „Das sind Juwelen. Passen Sie gut auf sie auf. Es wäre ein Frevel an der Schöpfung, wenn die nicht gut über die Bauzeit kommen.“ Um Schäden abzuwenden, dürften keinesfalls Baumaschinen in den Bereich der Bäume fahren.

Wie viele Parkplätze braucht das Gemeindehaus im Herzen von Memmingen?

Stellflächen sind am neuen Gemeindehaus weiterhin nur für Anlieferung und Behindertenparkplätze eingeplant. Die laut städtischer Satzung nötigen 50 Parkplätze stehen beim benachbarten Alten Gemeindehaus bereit.

Die Erfahrung zeigt laut Schieder, dass viele Besucher das Bonhoeffer-Haus nicht mit dem Auto ansteuern. Offen für die Anregung, die Zahl der Parkplätze möglichst zu reduzieren, zeigte sich OB Rothenbacher. Er erklärte jedoch, dass als Basis hierfür die Stellplatzsatzung überarbeitet werden müsste – etwa im Zuge des Mobilitätskonzepts.

