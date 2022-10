Quartiersgarage, neue Wohnungen: Wie geht es weiter im Kalker Feld?

In dem Quartier im Memminger Osten sollen neue Wohnungen und mehr Aufenthaltsqualität entstehen. Das wurde 2020 beschlossen. Was ist aus den Plänen geworden?

01.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Das Wohngebiet Kalker Feld im Memminger Osten soll aufgewertet werden. Das hat der Stadtrat im Juni 2020 beschlossen. Daran beteiligt ist neben der Stadt auch eine Baugesellschaft, der ein Teil der Wohnungen und Flächen im Kalker Feld gehören. Wie weit sind die Pläne für dieses Projekt? Das wollten wir von der Stadtverwaltung wissen.

Neue Wohnungen: Damals war die Rede davon, dass 80 zusätzliche Wohnungen entstehen können. Heute kommt das Stadtplanungsamt auf 95. 60 neue Wohnungen könnten entstehen, indem die mehrgeschossigen Reihenhäuser aufgestockt werden, 35 weitere Wohnungen durch Neubauten. In Fachkreisen wird das „Nachverdichtung im Bereich des Wohnungsbaus“ genannt. Gartenstadt in Memmingen - Hier soll Wohnraum für 400 Menschen entstehen

Quartiersgarage: Nachgedacht hatten die Planer damals über eine Quartiersgarage. Sie hätte einzelne Garagenhöfe ersetzen können, auf deren Flächen dann neue Wohnhäuser hätten gebaut werden können. In der mehrstöckigen Quartiersgarage hätten zentral alle Bewohner parken und darüber eventuell weitere Wohnungen gebaut werden können. Dieses Parkhaus ist nun aber vom Tisch, teilt das Stadtplanungsamt auf Anfrage unserer Redaktion mit. Auf der Fläche, die für die Quartiersgarage vorgesehen war, im Dreieck zwischen Münchner Straße und Im Kalker Feld, steht ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen. „Das ist in einem schlechten Zustand“, hatte der Leiter des Stadtplanungsamtes, Uwe Weißfloch, damals gesagt. Allerdings wollen die Eigentümer das Gebäude nicht abgeben, „sondern den Wohnraum langfristig an dieser Stelle sichern“. Wo sollen stattdessen zusätzliche Parkplätze entstehen? „Grundsätzlich sind für alle Bauvorhaben die erforderlichen Stellplätze gemäß der Stellplatzsatzung zu errichten. Dabei können gemäß Bebauungsplanänderungsvorentwurf auch Park- und Tiefgaragen entstehen.“

Aufenthaltsbereiche: Es ist geplant, Stellplätze für Autos und Garagenhöfe anders anzuordnen. So entstehen laut Stadtplanungsamt größere Freiflächen für die Anwohner. Die sollen teils zum Spielen, für Sport, zur Erholung und als Garten genutzt werden können.

Grünstreifen am Haienbach: Dieser „überdurchschnittlich wertvolle Naherholungsbereich und dessen „wertvolle Gehölzstruktur“ im Osten des Wohngebietes Kalker Feld sollen langfristig erhalten und gesichert werden. Der Spielplatz dort ist bereits umgestaltet und der Grünzug aus Sicht der Stadt damit aufgewertet worden. Entlang des Grünzuges soll es noch weitere Spielangebote geben. Konkrete Planungen dafür liegen aber noch nicht vor.

Wie geht es weiter? Bevor mehr Wohnungen gebaut werden können, muss der Bebauungsplan geändert werden. Daran werde seit Mitte 2020 gearbeitet. Und zwar in enger Abstimmung mit der Baugesellschaft, der Wohnungen und Flächen im Kalker Feld gehören. Zu dem Prozess, den Bebauungsplan zu ändern, gehört die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. Das soll voraussichtlich diesen Herbst geschehen. Wann der neue Bebauungsplan rechtskräftig sein wird und mit den eigentlichen Arbeiten begonnen werden kann, sei derzeit nicht klar. Zum Beispiel müsse für den städtischen Anteil zunächst das Geld dafür zur Verfügung stehen. Ebenfalls noch nicht abschätzbar ist laut Stadtplanungsamt, wann die gesamte Wohnumfeldverbesserung des Kalker Felds beendet sein wird.