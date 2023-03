Nachwuchstalent singt Arien in Hamburg statt Musical in Füssen

Der Memminger Schüler Noah von Rom hat eine Hauptrolle in der Oper „The Village“ in Hamburg gesungen. Wie das mit dem Festspielhaus Füssen zusammenhängt.

Auf großen Bühnen steht und singt der Memminger Schüler Noah von Rom schon seit mehreren Jahren – etwa im Festspielhaus Füssen als kleiner Prinz Ludwig, als „Johannes“ in der „Päpstin“ oder in Ralph Siegels Musical „Zeppelin“. Zuletzt hatte der 15-Jährige ein ganz besonderes Engagement, weit weg von seiner Heimatstadt: Er sang erstmals eine Hauptrolle in einer Oper, der europäischen Erstaufführung von „The Village“ in der Hauptkirche St. Katharinen in Hamburg. Auch das hatte mit dem Festspielhaus Füssen zu tun.

Regisseur und Produzent Dirk Schattner entdeckt "David" in Füssen

Dort hatte Regisseur und Produzent Dirk Schattner den talentierten Noah von Rom während der gemeinsamen Arbeit zum Musical „Hundertwasser“ entdeckt, das im Herbst uraufgeführt wurde. Über zwei Jahre lang hatte Schattner bereits nach seinem „David“ für die Oper „The Village“ gesucht, einer Hauptrolle neben der Rolle der „Maman“ (Kathryn Wieckhorst). in Noah hatte er ihn gefunden.

Casting am Tag der Premiere des Musicals "Hundertwasser"

„Das Casting vor Dirk Schattner und Kathryn Wieckhorst fand am Tag der Hundertwasser-Premiere in Füssen statt“, blickt Noah auf eine spannende Zeit zurück. Nachdem man sich über das Engagement einig war, folgten Monate mit intensiven Gesangsstunden unter der fachlichen Leitung von Angelika Maier. Sie ist Noahs Gesangslehrerin und Leiterin des Showensembles Joy of Voice, mit dem der Nachwuchssänger ebenfalls auftritt. Bei der Einstudierung der Arien im Knabensopran unterstützten sie Pia Weirather und Korrepetitor Luis Oecknick.

„Diese arbeitsintensive Zeit voller musikalischer Herausforderungen und Vorfreude auf die Probenzeit in Hamburg verging für mich wie im Flug“, berichtet Noah. Er tauchte begeistert ein in die Geschichte und die Musik der Oper „The Village“ – die auf einer wahren Geschichte von Mut und Mitgefühl in finsteren Zeiten basiert. Erzählt wird von den Bewohnern eines Dorfes, die während der NS-Zeit einen jüdischen Jungen, David, verstecken.

Schulbefreiung in Memmingen für Auftritt in Hamburg

Zehn Tage vor der Premiere fuhr Noah schließlich mit seiner Gesangslehrerin im Zug zu den Proben nach Hamburg. Damit musste aber auch die Schule einverstanden sein. „Noah ist jetzt in der 10. Klasse im Bernhard-Strigel-Gymnasium und da er Klassenbester und super fleißig ist, hat die Schule der Befreiung zugestimmt“, erzählt dessen Mutter Barbara von Rom. „Wir schätzen diese großartige Unterstützung wirklich sehr und sind sehr dankbar dafür.“

Noch am Tag der Ankunft fand die erste Probe statt. Es folgten anstrengende, für Noah aber auch ungeheuer interessante und spannende Szenen- und Musikproben mit den Mitwirkenden von „The Village“. „Das war ein unglaublich vielseitiger, namhafter und begabter Cast“, findet „Profi“ Noah von Rom. Doch ein viraler Infekt machte sein erstes Wochenende in Hamburg zu einer Herausforderung, die er aber dank der Unterstützung von Angelika Maier und Dirk Schattner, dem Team – und Medikamenten – überwinden konnte. Die zweitägige Zwangspause erforderte dann eine streng durchgeplante letzte Probenwoche, denn die Premiere stand unmittelbar vor der Tür. Vor den täglichen Proben standen für Noah und Angelika Maier zusätzlich die Aufarbeitung des Materials der vorhergehenden auf dem Programm.

Musik von Joel Mandelbaum, Libretto von Susan Fox

„Weil sich mein Gesundheitszustand so schnell gebessert hatte, schafften wir, die Hauptdarsteller, das Orchester, die Tänzer, der Kinder- und der Erwachsenenchor, es alle miteinander, die Premiere dieses unglaublich emotionalen und faszinierenden Stücks auf die Beine zu stellen“, berichtet Noah. Die Musik der Oper stammt von Joel Mandelbaum, das Libretto von Susan Fox, Produktion und Gesamtleitung lagen in den Händen von Dirk Schattner und Kathryn Wieckhorst, die musikalische Leitung bei Alexander Mottok.

Einer zweiten Vorstellung folgte ein Auftritt mit Arien aus „The Village“ in einem Gottesdienst in St. Katharinen. Eine „bewegende und zeitlose Musik, gerade in den aktuellen Zeiten von Krieg und Trauer“ sei das, sagt Noah. Ehe es wieder zurück nach Memmingen ging, besuchte er noch das Musical „Der König der Löwen“ – und durfte sogar bei den „Kollegen“ hinter die Kulissen schauen. „Das war eine lehrreiche und spaßige Woche, die mich immer begleiten wird und eine unvergessliche Zeit in einer wunderschönen Stadt“, resümiert der 15-Jährige.

Noch ganz überwältigt ist auch Noahs Lehrerin Angelika Maier von den beeindruckenden Aufführungen, die mit Standing Ovations gefeiert wurden. Sie ist voll des Lobes für ihren Schüler, der fleißig und mit großer Motivation monatelang fast täglich an diesem schwierigen musikalischen Material gearbeitet habe.