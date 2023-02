Memmingen: OB-Kandidatin Nur Sensoy erhält laut eigenen Aussagen Hassbotschaften

"Solche Nachrichten lassen sicher keinen kalt": Wie sie damit umgeht und was die Polizei jedem empfiehlt, der betroffen ist.

18.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Nur Sensoy, eine der vier Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl in Memmingen, erhält nach eigenen Aussagen Hassbotschaften. Damit wendet sie sich an die Memminger Zeitung. Im Gespräch erzählt sie, wie es ihr damit geht. Wir haben außerdem bei der Polizei nachgefragt. Was kann und sollte jeder tun, der solche Nachrichten erhält?

Nachrichten über soziale Netzwerke

„Verpiss dich doch in dein Land du Dreckskanake“, „Du bist nicht meine Bürgermeisterin. Du vertrittst nur die Ausländer. Dich wähle ich nicht“, „Geh doch lieber runter zum helfen. Vielleicht trifft dich ein Erdbeben und verreckst du schlampe“ oder „Wieso hilfst du nur den moslems? Wo warst du im Ahrtal? Stinkende moslems“: Diese und weitere Nachrichten bis hin zu einer angedrohten Gewalt seien bei Nur Sensoy über die sozialen Netzwerke, vor allem über Instagram, eingegangen.

Erste Botschaften nach Bekanntgabe der Kandidatur

Erste solche Botschaften kamen laut Sensoy, als sie ihre Kandidatur für die OB-Wahl bekannt gab. Schlimmer sei es geworden, nachdem sie sich engagierte, um nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien zu helfen. „Ich wurde damit konfrontiert, was ich eigentlich für Deutschland tue. Ich helfe, wenn ich helfen kann. Egal wo. So auch im Erlenweg in Memmingen. Und ja, ich war auch im Ahrtal.“ Die Nachrichten hätten sie erschrocken. „Ich bin in Memmingen geboren. Meine Familie lebt in der vierten Generation hier. Ich habe mich immer als ein Teil von Memmingen gesehen.“

Nur Sensoy will sich Rat bei der Polizei holen

Sie sei eine Kämpferin, musste sich nach solchen Botschaften sammeln. „Es wäre gelogen, wenn ich sage, dass mir das nichts macht. Solche Nachrichten lassen sicher keinen kalt.“ Rat wolle sie sich bei der Polizei holen. „Das Problem ist, dass Instagram die Möglichkeit bietet, persönliche Nachrichten wieder zurückzurufen.“ Sie wisse nicht, ob man dann Urheber finden könne.

Hassbotschaften: Das rät die Polizei in solchen Fällen

„Wir raten dazu, Anfeindungen für die Beweissicherung zu sichern und zur Polizei zu gehen“, sagt Dominic Geißler, der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede bis hin zur Volksverhetzung oder einem öffentlichen Aufruf zu Straftaten: Es gebe eine Fülle von Straftaten in diesem Bereich der Hassbotschaften, die in den vergangenen Jahren „zu einem großen Thema geworden sind, vor allem bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen“. Liege ein Verdacht vor, werde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und Ergebnisse an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergegeben.

Wahlkampf um den Einzug in das Rathaus in Memmingen

Haben diese Nachrichten Nur Sensoy im Wahlkampf um den Posten im Rathaus zurückgeschreckt? War sie deswegen bei bisher nur wenigen Terminen, zu denen die unterschiedlichsten Gruppen und Institutionen eingeladen hatten? Nein, so Sensoy. Daran liege es nicht. Teilweise sei ihr Kind krank gewesen, dann habe sie sich um Hilfstransporte nach den Erdbeben gekümmert: „Diese akute Hilfe war mir wichtiger als der Wahlkampf.“