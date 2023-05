Musik ist sein Leben

Otfried Richter geht als Leiter der Sing- und Musikschule in Memmingen in den Ruhestand. Blick zurück und voraus: Warum er sich besonders aufs Kinderfest freut.

15.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Sein Arbeitszimmer steckt voller Erinnerungen. Kinderfest-Tassen sind zu sehen, Werbung von vergangenen Events, die unterschiedlichsten Partituren, viele Ordner und persönliche Notizen. Diese Erinnerungen werden bleiben. Auch, wenn Otfried Richter, der Leiter der städtischen Sing- und Musikschule, in den Ruhestand geht. Sein letzter Arbeitstag ist der 31. Oktober. Bis es soweit ist, gibt es für den 65-Jährigen noch Einiges zu tun. So steht zum Beispiel das 23. Kinderfest für ihn an. Mit diesem und der Fischertagsserenade wird sein aktiver Part enden. Wir schauen mit Otfried Richter auf seine Vergangenheit und Zukunft.

Wie Otfried Richter aus Ulm nach Memmingen kam

Otfried Richter stammt gebürtig aus Ulm. Nach der Mittleren Reife und einer Banklehre holte er sein Abitur nach, studierte in Augsburg dann von 1982 bis 1987 Musikerziehung, Theologie und Musikwissenschaft. Seine erste Anstellung erhielt er an der Musikschule in Weißenhorn. Als „junger Bursche“ dirigierte er bereits die Sängergesellschaft Neu-Ulm. In Weißenhorn übernahm er bis zum Jahr 2000 die stellvertretende Musikschulleitung.

Kurz zuvor wurde er auf eine Stellenanzeige aufmerksam – die für die Musikschulleitung in Memmingen. Er bewarb sich, wie weitere 68 Personen, auf die Stelle. Seit dem 1. Juli 2000 ist Richter der Musikschulleiter in Memmingen. Der heute 65-Jährige ist mit Hildegard Richter verheiratet, hat zwei Söhne und zwei Enkelkinder.

Er will die Massen bewegen, ist kein Solist

An der Sing- und Musikschule der Stadt Memmingen ist Otfried Richter verantwortlich für 35 Lehrerinnen und Lehrer, zwei Sekretärinnen und etwa 850 Schülerinnen und Schüler im Alter von eineinhalb bis 75 Jahren. Von der Blockflöte bis zum Kontrabass: Otfried Richter spielt selbst Klavier, Violoncello, Euphonium, singt, dirigiert und komponiert. „Ich habe als Junge schon im Wohnzimmer dirigiert“, erinnert er sich und lacht. Er will die Massen bewegen, ist kein Solist.

Dirigieren ist sein Hauptfach und seine Leidenschaft. Wer ihn beim Kinderfest erlebt hat, wie er etwa 2000 Kinder auf dem Marktplatz Memmingen motiviert, hat eine Ahnung davon. Sein Lachen ist durchdringend, seine Freude ansteckend. „Ich bin ein neugieriger Mensch“, sagt er von sich selbst. Einer, dem harte Arbeit nichts ausmacht. Einer, dem Respekt und Pünktlichkeit wichtig sind. Einer, der sich einbringt.

Otfried Richter: "Musik hält fit im Kopf"

Was ist Musik für Otfried Richter? Wieder ist ein Lachen zu hören. Der 65-Jährige überlegt nicht lange. „Musik hält fit im Kopf“, sagt er. Musik gebe ihm viel und er versuche, das auch weiterzugeben – an die Schüler der Musikschule, an das Kollegium, aber auch an seine Enkel. Musik hebe und halte ihn, gerade in der Anfangszeit des Ukraine-Krieges habe er das mehr als nötig gehabt.

Die Sing- und Musikschule hat sich enorm entwickelt und bietet Anklag für die ganze Gesellschaft

Richter schaut zurück und auf die aktuelle Situation: Er führt die Arbeit mit dem Kinderchor als klassische Nachwuchsarbeit auf, spricht von den Singklassen, von Meisterkursen und Erfahrungen als Gastdozent in den USA und der Ukraine sowie von vielen Auslandreisen mit den Chören. Er führt seine eigenen Kompositionen auf und seine Arbeiten wie eine Biografie sowie ein Verzeichnis der Werke des Komponisten Werner Wolf Glaser. Der bereits Verstorbene war ihm sehr ans Herz gewachsen. Sie verband eine innige Freundschaft.

Seine Zeit an der Sing- und Musikschule Memmingen war eine "schöne"

Vielfältigkeit und Neugierde: „Ich bin ein offener Mensch.“ Diese Offenheit möchte er sich bewahren. Richter zu seinem bevorstehenden Ruhestand: „Ich bin ein Mensch, der gut gehen kann. Es waren schöne Jahre.“ Jene Zeit in der Corona-Pandemie sei allerdings von vielen Anstrengungen und Hürden geprägt gewesen. Gruppen hätten sich aufgelöst, zudem Online-Unterricht: „Man muss den Tatsachen ins Auge schauen.“

Die Leitung des internationalen Frauenchors „Silk Road“ wird er behalten. „Da werde ich in der Musikschule proben, aber eben nicht mehr dem Team angehören“, blickt er voraus.

Die Arbeit mit dem internationalen Frauenchor „Silk Road“ möchte er beibehalten. Bild: Maike Scholz

Was tun im Ruhestand? Ohne Sorgen blicke Otfried Richter auf diese bevorstehende Zeit, denn er wisse: Musik wird weiter zu seinem Leben gehören, es prägen und bereichern. „Das Komponieren macht mir unglaublich viel Spaß“, sagt er. Er möchte auch weiter Klavier und Cello spielen.

Dann wäre da noch seine Liebe zur Schweiz, die er als zweite Heimat bezeichnet. Er spielt auch in einem Schweizer Quintett. Otfried Richter kocht gerne, möchte die italienische Sprache lernen, sich mit Freunden in der Kneipe treffen. Neben dem Flügel in seinem Haus steht ein Rennrad. „Ich fahre gerne Rennrad. In Memmingen erledige ich so und so alles per Rad“, zeigt er auf. Der Ruhestand werde ihm mehr Zeit verschaffen – auch für seine Familie.

Otfried Richter steht in seinem Arbeitszimmer, hebt seinen Taktstock an. Dieses Mal liegt ein Lächeln auf seinem Gesicht. Publikumswirksam wird er bald zum Einsatz kommen – ein letztes Mal beim Kinderfest.