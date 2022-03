Sechs gültige Fahrverbote: Polizei entdeckt Schweizer Verkehrssünder in Memmingen

Obwohl ein Schweizer Autofahrer zu mehreren Fahrverboten verurteilt wurde, hielt ihn das nicht von einer Tour nach Memmingen ab. Dort geriet er an die Polizei.

06.03.2022 | Stand: 12:30 Uhr

Am Samstag haben Polizisten bei einer Kontrolle einen mehrmaligen Verkehrssünder entdeckt. Wie die Beamten mitteilen, ereignete sich der Vorfall am Samstag in Memmingen. Dort überholte der Schweizer im Baustellenbereich der A96 trotz Überholverbot. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass dem 28-Jährigen aufgrund diverser Verkehrsverstöße insgesamt sechs rechtskräftige Fahrverbote auferlegt wurden.

Schweizer Verkehrssünder bei Polizeikontrolle entdeckt - hohe Geldstrafe

Die Polizisten verboten ihm daraufhin die Weiterfahrt. (Lesen Sie auch: Unbekannter Täter durchschlägt Scheibe der Eingangstür von Motorradclub)

Für das erneute Fahren trotz mehrfachen Verbots muss er nun als Strafe einen laut Polizei "nicht unerheblichen" vierstelligen Geldbetrag bezahlen. (Lesen Sie auch: Gefälschte Wohungsinserate in Kempten: Vorsicht bei Schnäppchen!)