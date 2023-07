Toter nach Brand in Memmingen - Ehefrau und Schwager verhaftet

Bei einem Feuer Memmingen ist im Mai ein Mann gestorben. Wie sich ergab wurde das Feuer offenbar gelegt. Nun sitzen seine Frau und deren Bruder in U-Haft.

21.07.2023 | Stand: 09:48 Uhr

Das tödliche Feuer in einem Memminger Wohnhaus im Mai könnte ein größerer Fall für die Justiz werden: Sie ermittelt derzeit wegen des dringenden Verdachts, dass es Mord war. Am 6. Mai hatte es in dem Einfamilienhaus an der Elise-Weindl-Straße im Westen der Stadt gebrannt. Dabei war der 38-jährige Eigentümer ums Leben gekommen. Ermittlungen der Memminger Kripo, genauer des Fachkommissariats für Brand- und Tötungsdelikte, „ergaben den hinreichenden Verdacht, dass das Feuer durch fremde Hand vorsätzlich gelegt“ und der Mann „vorsätzlich getötet worden sein könnte“. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagnachmittag mitgeteilt.

Ehefrau und deren Bruder nach tödlichem Brand in U-Haft

Die Polizei richtete die Ermittlungsgruppe „Rauch“ ein. Deren Auswertungen mündeten nun darin, dass in dieser Woche mehrere Häuser in Memmingen durchsucht wurden. Und noch weiter: Am Donnerstag wurden zwei Personen festgenommen, die verdächtigt werden, den 38-Jährigen ermordet zu haben. Es handelt sich um dessen 33-jährige Ehefrau und deren 28-jährigen Bruder. Laut Polizei äußerten sie sich zunächst nicht zu den Vorwürfen.

Die Memminger Staatsanwaltschaft beantragte am Donnerstag Haftbefehle wegen dringenden Mordverdachts. Dem kam eine Ermittlungsrichterin am Amtsgericht nach. Die beiden Beschuldigten wurden in bayerische Justizvollzugsanstalten gebracht, wo sie nun in Untersuchungshaft sitzen.

Aus welchem gesellschaftlichen Milieu?

In welchem gesellschaftlichen Milieu sich der Fall abspielte, was das Motiv gewesen sein könnte, dazu wollten sich Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag nicht äußern: „Aus ermittlungstaktischen Gründen können keine weiteren Details zum Tathergang und der Motivlage bekanntgegeben werden. Die weiteren sehr umfangreichen Ermittlungen der Ermittlungsgruppe dauern an“, hieß es in einer Mitteilung.

Dazu gehöre es beispielsweise, weitere Spuren auszuwerten und Gutachten erstellen zu lassen. „Staatsanwaltschaft und Polizei weisen ausdrücklich darauf hin, dass bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt.“

38-Jährigen bei Brand in Memmingen beim Löschen entdeckt

Am Abend des 6. Mai hatten Polizei und Feuerwehr vier Hausbewohner ins Freie geholt, zwei mussten mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Am nächsten Tag wurden sie wieder entlassen. Beim Löschen entdeckte die Feuerwehr dann den 38-jährigen Eigentümer. Obwohl er sofort reanimiert wurde, starb er kurz darauf im Klinikum. Ein Zimmer in dem Haus war vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr war mit 30 Kräften im Einsatz.

