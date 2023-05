Polizei kommt 21-jährigem Drogenhändler aus Memmingen auf die Schliche

Weil ein 17-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle in Memmingen Haschisch bei sich hatte, kam nun dessen 21-jähriger Drogenhändler in Haft.

Bei einer Verkehrskontrolle eines 17-Jährigen in Memmingen hat die Polizei Haschisch gefunden. Die Polizei teilt mit, dass der Jugendliche am Dienstagnachmittag mit einem E-Scooter unterwegs war, als die Beamten ihn kontrollierten. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Rollerfahrer womöglich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Als sie ihn durchsuchten, fanden sie mehrere kleine Haschischpäckchen, die offenbar zum Verkauf gedacht waren. Die Ermittlungen zur Herkunft führten schließlich zu einem 21-jährigen Mann. Er hatte das Marihuana an den Jugendlichen abgegeben, damit dieser es gewinnbringend weiterverkaufen kann.

Rauschgifthändler hatte kleinere Mengen Haschisch zuhause

Daher übernahm am Dienstagabend das dafür zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen die Ermittlungen. Kurz darauf nahmen die Beamten den mutmaßlichen Rauschgifthändler zuhause fest. Dort fand die Polizei weitere kleinere Mengen Haschisch. Das Betäubungsmittelgesetz sieht für die Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige eine Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr vor, teilt die Polizei mit.

21-Jährigen in Justizvollzugsanstalt gebracht

Am Mittwoch wurde der 21-Jährige der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl, anschließend wurde der junge Mann in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht. Den 17-Jährigen entließen die Kriminalbeamten noch am gleichen Abend. Ihn erwartet ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln und wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

