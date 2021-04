Frauen wollen Anwohner wegen Ruhestörung zur Rede stellen - zwei nackte Männer treten vor die Tür

In Memmingen beschwerten sich zwei Anwohnerinnen in der Nacht auf Sonntag wegen einer Ruhestörung. Die Verursacher traten nackt vor die Tür - die Polizei kam.

11.04.2021 | Stand: 14:25 Uhr

Ungewöhnlicher Polizei-Einsatz in Memmingen in der Nacht auf Sonntag. Zwei Anwohnerinnen hatten sich bei der Polizei gemeldet, weil laute Musik aus einer Wohnung drang. Die Frauen hatten bereits versucht, mit den Lärmverursachern selbst in Kontakt zu treten, als die Situation eskalierte.

Zwei Männer traten nackt vor die Wohnungstüre und "manipulierten vor den beiden Frauen gegenseitig an ihrem Glied", teilt die Polizei mit. Die Beamten musste einschreiten - einer der Männer wurde wegen seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen.

Memmingen: Männer haben Nazi-Tattoos

Außerdem trugen die beiden Männer Tätowierungen mit nationalsozialistischem Hintergrund, die laut Polizei als Kennzeichen verfassungswidriger Organisation einzustufen sind.

Nun gibt es mehrere Anzeigen - auch weil sie und der Wohnungsinhaber gegen die gültige Kontaktbeschränkung verstoßen haben, teilt die Polizei mit.