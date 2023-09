Polizeibeamte durch aggressiven Mann und Hund verletzt

Heftiger Einsatz für die Polizei in Memmingen: Ein aggressiver Mann bedrohte die Beamten. Als diese ihn zu Boden bringen mussten, biss auch noch ein Hund zu.

09.09.2023 | Stand: 15:32 Uhr

Die Polizisten waren am Freitagmorgen, zu einer Wohnung in Memmingen gerufen worden. Ein 47-jähriger Bewohner befand sich laut den Beamten dort offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und bedrohte die Wohnungsinhaberin mit einem Messer.

Polizeieinsatz in Memmingen: Hund beißt Beamte

Als mehrere Polizeistreifen am Einsatzort eintrafen, hatte sich der Mann einen Schraubenzieher geschnappt. Er ließ sich nicht beruhigen und wurde deshalb von den Polizeikräften zu Boden gebracht. Dabei leistete der47-Jährige massiven Widerstand, zudem wurden die Beamten auch noch von einem Hund gebissen.

Sowohl der renitente Mann als auch drei Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen. Alle mussten medizinisch versorgt werden. Den 47-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

