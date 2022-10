Auseinandersetzungen bei Club-Eröffnung: Das sagt die Geschäftsführung

Die Polizei rückte am Wochenende in Memmingen zu Schlägereien aus. Die neuen Club-Betreiber ziehen Konsequenzen.

In Memmingen hat am Wochenende der „Flames Club“ eröffnet. Dabei haben sich laut Polizei mehrere Schlägereien im Umfeld des Lokals zugetragen. Was war passiert? Wir haben bei Jochen Reinmann, der das „Mehrgenerationen-Tanzlokal“ mit Adriana und Oliver Kiechle führt, nachgefragt. Er bestätigt, dass die Auseinandersetzungen in der Nähe des Geländes waren.

"Sicherheit wird bei uns groß geschrieben"

Aus seinem Beobachten heraus hatte sich eine lange Schlange an Besucherinnen und Besuchern gebildet. „Sicherheit wird bei uns groß geschrieben“, sagt Reinmann. Deswegen gebe es entsprechende Kontrollen. Die würden mehr Zeit in Anspruch nehmen. Die Neugierde, so Reinmann, war bei der Eröffnung so groß, als dass sich die Schlange bildete. Manche Personen wären dann auch auf der Straße „herumgelaufen“. Daraufhin hätten andere die Polizei informiert.

Was künftig geplant ist, um schwierige Situationen zu vermeiden

Außerdem kam es während des Anstehens zu Auseinandersetzungen. „Ich hätte nie gedacht, dass so viele Leute so lange draußen warten. Es gibt viele anständige Memminger, die anstehen, manche wenige aber nicht“, so Reinmann und ergänzt: „Wir haben daraus gelernt. Künftig werden solche Schlangen geschleust und geführt.“

Jochen Reinmann gehe davon aus, dass sich der erste Ansturm legen werde. „Die erste Neugierde ist befriedigt. Vielen hat es vielleicht gefallen und sie kommen wieder, andere nicht. Außerdem beginnt ja auch der Jahrmarkt.“ Reinmann: „Bedanken möchte ich mich bei der Polizei, die deeskaliert hat.“

