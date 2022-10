Memmingen: Polizeikontrolle endet in Verfolgungsjagd durch Memmingen

Ein 25-Jähriger liefert sich mit der Polizei in Memmingen eine Verfolgungsjagd. Der Beifahrer konnte flüchten.

31.10.2022 | Stand: 14:20 Uhr

Am Sonntag ist ein 25-jähriger Autofahrer vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Gegen 6 Uhr morgens wollte demnach eine Streife den 25-Jährigen kontrollieren. Doch anstatt sein Fenster runter zu lassen, drückte der Mann aufs Gas und versuchte so zu flüchten. Dabei rammte er den Gartenzaun eines Wohnhauses und fuhr im Bereich Kartäusereck mehrere geparkte Autos an.

Memmingen: Flucht geht zu Fuß weiter

Nachdem das Auto des 25-Jährigen nicht mehr fahrbereit war, versuchten er und sein Beifahrer zu Fuß zu flüchten. Allerdings kam der Fahrer nicht sehr weit. Die Beamten nahmen ihn fest, der Beifahrer konnte fliehen. Laut Polizei stand der Mann unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss. Seinen Führerschein musste der 25-Jährige noch vor Ort abgeben.

Die momentane Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen mehreren Verkehrsunfallfluchten, einem verbotenen Autorennen und Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Alkohol und berauschenden.

