39-Jähriger randaliert in Obdachlosenunterkunft und verletzt Polizisten

Bei einem Einsatz in einer Memminger Obdachlosenunterkunft ist ein Polizist von einem 39-Jährigen verletzt worden, der zuvor in der Unterkunft randalierte.

04.06.2023 | Stand: 13:30 Uhr

In Memmingen ist bei Randalen in einer Obdachlosenunterkunft am Samstag ein Polizist im Gesicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamte am frühen Abend zu der Unterkunft gerufen worden, weil ein polizeibekannter 39-Jähriger eine Fensterscheibe eingeschlagen hatte. Zuvor hatte es offenbar einen verbalen Streit unter Bewohnern der Unterkunft gegeben.

39-Jähriger verletzt Polizisten in Obdachlosenunterkunft

Als die Polizisten vor Ort ankamen, wurden sie wüst von dem 39-Jährigen beleidigt. Da die Anwesenden laut Polizei viel Alkohol getrunken hatten und sich zunehmend aggresiv gegenüber den Beamten verhielten, riefen diese mehrere Unterstützungsstreifen zuhilfe. Schließlich geland es den Bemten die Lage zu beruhigen und den 39-jährigen Hauptagressor in Gewahrsam zu nehmen. Dabei wurde einer der Polizisten durch einen unvermittelten und absichtlichen Kopfstoß des 39-Jährigen im Gesicht verletzt. Der Mann muss sich nun wegen Widerstand und Angriff auf Vollstreckungsbeamte, vorsätzlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.

