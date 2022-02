Memmingen: Reit- und Fahrverein löst sich auf

Der endgültige Schritt wird bei Mitgliederversammlung beschlossen. Vorwürfe gehen gegen Reitstall Honold in Memmingen. Der Inhaber setzt sich zur Wehr.

11.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Der Reit- und Fahrverein Memmingen löst sich auf. In einer Pressemitteilung, die der Verein über die hiesige Kanzlei Menz & Partner verschickt, gibt er als Begründung „Konflikte mit dem Reitstallbesitzer“ an, die ein „weiteres Vereinsleben nicht zulassen“.

Auflösung des Memminger Vereins beschlossen

Der Verein in Memmingen habe in der Mitgliederversammlung am 9. Februar dieses Jahres seine Auflösung beschlossen. Das Vereinsvermögen wird von einem vom Amtsgericht eingesetzten Notvorstand verwertet und fällt laut Mitteilung dem gemeinnützigen „Verband der Reit- und Fahrvereine Schwaben“ zu. Der Reit- und Fahrverein wurde in den 60er-Jahren gegründet, war fester Bestandteil des Reitsports in der Region und fand seine Heimat in der Reitanlage Honold in Memmingen. Dort wurden vom Verein unter anderem ein Reitplatz, eine Reithalle und ein Vereinsheim errichtet, heißt es in der Pressemitteilung.

Das wird als Begründung vom Reit- und Fahrverein angegeben

„Die Ursache für die jetzt erfolgte Auflösung des traditionsreichen und erfolgreichen Vereins liegt in einem nicht mehr lösbaren Konflikt mit den aktuellen Eigentümern der Reitanlage Honold“, so der Verein und ergänzt im Schreiben: „Nachdem dort ein Generationswechsel stattfand, verschlechterte sich das Verhältnis zum Verein. Viele Mitglieder kehrten dem Verein den Rücken und traten aus. Die Eigentümer der Reitanlage kündigten langfristige Verträge für den vom Verein gebauten Reitplatz ohne Einhaltung von Kündigungsfristen“.

Weiter: „Außerdem wurde die Forderung gestellt, 90 Prozent der Einnahmen aus dem Turnierbetrieb zu erhalten. Als der gewählte Vorstand dies unter Hinweis auf die Gemeinnützigkeit ablehnte, eskalierte der Konflikt. Familienmitglieder des Grundstückseigentümers traten aus dem Vorstand zurück und aus dem Verein aus. Zudem wurden Geldforderungen gegen den Verein erhoben, die rechtlich nicht begründet waren.“ Daraufhin sei der gesamte gewählte Vorstand zurückgetreten; es habe sich kein Vereinsmitglied gefunden, das ein Vorstandsamt übernehmen wollte.

Notvorstand wird bestellt

Vom Amtsgericht Memmingen sei daraufhin der bisherige Steuerberater des Vereins, Dr. Andreas Mayer von der Kanzlei Menz & Partner, als Notvorstand bestellt worden. Dieser hätte zunächst den Inhaber der Reitanlage um ein Gespräch gebeten. Das sei nicht zustande gekommen. „Stattdessen wurde als Reaktion auf das Gesprächsangebot einem Vereinsmitglied der Pensionsvertrag für ein eingestelltes Pferd so kurzfristig und ohne Einhaltung von Kündigungsfristen gekündigt, dass die Versorgung des Tieres gefährdet war“, heißt es.

Zwei Mitgliederversammlungen ohne Erfolg

Mayer berief zwei Mitgliederversammlungen ein – eine im September vergangenen Jahres und eine im Januar dieses Jahres. Es ließen sich erneut keine Kandidaten für ein Vorstandsamt finden. Die Vereinsauflösung erfolgte. Ein neues Zuhause für den Verein suchen, um einer Auflösung zu entgehen? „Solche Überlegungen wurden von den Mitgliedern nicht geäußert“, sagt Dr. Holger Hoffmann von der Kanzlei im Gespräch mit unserer Redaktion.

Das sagt die Besitzerfamilie Sportpferde Honold

Nachgefragt bei der Besitzerfamilie Sportpferde Honold reagiert diese am Telefon zunächst „entsetzt“ und „fassungslos“, dann mit einer Stellungnahme durch Rechtsanwalt Thomas Christ aus Günzburg, der die Interessen von Benjamin Honold vertritt. Im Schreiben ist davon die Rede, dass der Verein „unwahre Tatsachen“ äußert. Es scheine der Familie Honold, als wolle man sie für die Auflösung des Vereins verantwortlich machen. Thomas Christ aber versichert im Schreiben: Die Familie hat „ihr komplettes Herzblut sowohl in die Anlage als auch den Verein investiert“. Einen nicht lösbaren Konflikt sehe man nicht, sondern unterschiedliche Auffassungen über „die weitere Ausrichtung und vertragliche Inhalte“. Unstimmigkeiten mit der amtierenden Vorstandschaft, eine angeblich nicht nachvollziehbare Kasse und Unterstellungen gegenüber Benjamin Honold haben aus seiner Sicht zu Austritten geführt.

Gerichtliche Entscheidung?

Honold wehrt sich auch gegen die Anschuldigung, langfristige Verträge ohne Einhaltung von Kündigungsfristen beendet zu haben (betrifft den Reitplatz). Es ging dabei um die Herstellung des neuen Allwetterplatzes. Korrekt, so Thomas Christ im Schreiben, ist, dass dem Verein vorgeschlagen wurde, 90 Prozent des verbleibenden Gewinns aus dem Turnierbetrieb für die Refinanzierung abzutreten. Das stieß beim Verein auf Ablehnung. Ein Protokoll der Vorstandsversammlung belege, dass es Honold dann dabei belassen habe, Kosten im Rahmen eines Turnieres in Rechnung zu stellen. Eine 90-Prozent-Regelung sei vom Tisch gewesen. Korrekt sei, dass Geldforderungen gegenüber dem Verein erhoben wurden. Dahingehend lasse sich Benjamin Honold eine gerichtliche Entscheidungsfindung offen.

Als „Lüge und bodenlose Unverschämtheit“ wird die „unwahre Tatsachenbehauptung“ angesehen, einen Pensionsvertrag eines Vereinsmitglieds für ein eingestelltes Pferd so kurzfristig und ohne Einhaltung von Fristen gekündigt zu haben, sodass dadurch die Versorgung des Tieres gefährdet gewesen sei. Der Rechtsanwalt Thomas Christ verdeutlicht im Schreiben, dass die Versorgung aller Tiere zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. Benjamin Honold wiederum behalte seine Meinung für sich, wolle gegenüber Dritten keine unberechtigten Vorwürfe erheben.

