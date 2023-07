In einer Bar in der Innenstadt von Memmingen prügeln sich vier Gäste. Zwei davon werden verletzt.

08.07.2023 | Stand: 12:32 Uhr

Bei einer Schlägerei in einer Bar in der Innenstadt von Memmingen wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 2 Uhr zwei Menschen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, haben sich vier Menschen dort geprügelt. Die beiden Unverletzten machten sich danach unerkannt aus dem Staub.

Polizei sucht Zeugen nach Schlägerei in Memmingen

Die Polizei konnte die beiden bisher noch nicht stellen. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 08331/1000 entgegen.

