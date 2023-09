Tipps für den Urlaub zu Hause: Eine Tour durch Memmingen

"Tor zum Allgäu" oder "Stadt der Tore, Türme und Giebel": Memmingen ist eine Stadt mit vielen Namen und Sehenswürdigkeiten. Wir nehmen Sie mit auf eine Tour.

30.08.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Wer in den Sommerferien einen Städtetrip machen möchte, dem fehlt es nicht an Auswahl. Dabei übersieht man womöglich, was direkt vor der eigenen Nase liegt. Da gibt es zum Beispiel Memmingen. Die kreisfreie Stadt gilt als viertgrößte im Regierungsbezirk Schwaben und grenzt im Westen an Baden-Württemberg. Deswegen wird ihr auch oft der Titel "Tor zum Allgäu" verliehen. Wir wollen die Stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen vorstellen.

Altstadt Memmingen: Marktplatz und Hermansbau

Wir starten unsere Tour mitten im Herzstück der Memminger Altstadt: auf dem Marktplatz. Immer dienstags und samstags findet hier der Wochenmarkt statt, wo rund 50 Händlerinnen und Händler ihre Waren anbieten. Außerdem ist das Zentrum jährlich Schauplatz für das Memminger Kinderfest, wo Schüler der Memminger Grundschulen und Förderzentren den Abschluss des Schuljahres gemeinsam feiern.

Der Marktplatz ist umringt von historischen Bauten. Eines der berühmtesten Gebäude Memmingens ist das Rathaus. Nach Angaben der Stadt Memmingen wurde das Haus 1589 neu gebaut und 1764 mit einer Fassade im Rokoko-Stil renoviert. Östlich daneben steht die Großzunft. Wo heute verschiedene Ämter zu finden sind, feierten die Patrizier früher pompöse Feste. Westlich erstreckt sich das Steuerhaus. Das Gebäude wurde 1495 erbaut, als Sitz der Finanzverwaltung der freien Reichsstadt. Heute kann man dort einen Kaffee trinken oder ein Eis essen. Gerade sind Sanierungsarbeiten in vollem Gange.

Nicht weit vom Marktplatz entfernt befindet sich der historische Hermansbau, der das Stadtmuseum beheimatet. Das Stadtpalais wurde 1766 im Auftrag von Patrizier Benedikt von Herman errichtet. Der frühere Altertumsverein gründete das Museum und bestückte es zwischen 1936 und 1946 mit verschiedenen Exponaten und Sammlungen.

Der Marktplatz ist das Herzstück der Altstadt und umringt von historischen Gebäuden. Bild: Matthias Becker

Altstadt Memmingen: Kirche St. Martin

Weiter geht es zur Martinskirche. Der Bau der spätgotischen Stadtkirche startete um 1325 und wurde um 1500 vollendet, was sie zu einer der ältesten Kirchen in Oberschwaben macht. Neben Malereien der Familien Sichelbein und Strigel kann man innen außerdem das über 500 Jahre alte Chorgestühl bewundern. Den etwa 64 Meter hohen Martinsturm kann man von Mai bis Oktober täglich ab 15 Uhr besteigen. Von oben hat man einen weitreichenden Überblick über die Memminger Altstadt und darüber hinaus.

Die Martinskirche ist eine der ältesten Kirchen in Oberschwaben. Bild: Ulrich Wagner

Altstadt Memmingen: Antonierhaus und Marionettentheater

Gleich um die Ecke der Kirche befindet sich die ehemalige Spitalanlage des Antoniterordens. In dem Gebäude, das als eine der ältesten noch erhaltenen Anlagen in Europa gilt, behandelten die Antoniter Menschen und hielten Schweine. Heute kann man sich dort in der Stadtbibliothek oder in zwei Museen umschauen: dem Antonitermuseum und dem Strigelmuseum.

Direkt daneben steht das Memminger Marionettentheater. Von Pfarrhaus über Gaststätte bis hin zur Puppenbühne, die im Jahr 2017 gebaut wurde: Das Gebäude fand bereits viele Verwendungen. Das Team bringt regelmäßig Märchen wie "Rotkäppchen" oder "Hänsel & Gretel" auf die Bühne, ein Besuch eignet sich also für die ganze Familie.

Altstadt Memmingen: Kramerzunft und Freiheitsbrunnen

Wir biegen links beim Marionettentheater ab und landen am Weinmarkt. Mittelalterliche Zunfthäuser schmücken die Straße. Das Bekannteste ist wohl die Kramerzunft. 1525 versammelten sich dort 50 Bauernvertreter aus verschiedenen Regionen, um ihre Forderungen nach Freiheit und Teilhabe niederzuschreiben - die sogenannten zwölf Bauernartikel. Heute bilden sie - symbolisch als bronzene Tafeln aufeinandergestapelt - den Freiheitsbrunnen.

Auf dem Weinmarkt findet außerdem jährlich das Weinfest statt. Hier können Besucherinnen und Besucher verschiedene Weine verkosten und sich bei Foodtrucks bedienen. Die Stadt hat am Weinmarkt neuerdings eine Umgestaltung geplant. Ab 2025 sollen dort keine Autos mehr fahren, sondern Bäume gepflanzt werden und ein Wasserspiel für Kinder gebaut werden.

Altstadt Memmingen: Schrannenplatz mit Fischerbrunnen

Wenn man dem Stadtbach folgt, kommt man auch schon bald zum Schrannenplatz. Vor dem Weinhaus „Zum Goldenen Löwen“ steht der Fischerbrunnen. Hier endet der Einzug der Fischer am berühmten Memminger Fischertags. Der Oberfischer spricht den Fischerspruch, danach geht es für die Teilnehmer in den Stadtbach, um zu sehen, wer die größte Forelle fischt. Früher durften das nur Männer, nach einem Gerichtsprozess dürfen seit 2022 auch Frauen in den Bach "jucken".

Altstadt Memmingen: Mewo-Kunsthalle

Vom Schrannenplatz geht es die Lindentorstraße entlang zur Mewo-Kunsthalle. Doch davor machen wir einen Stopp am Siebendächerhaus. Das Haus diente dem Gerberhandwerk und ist eines der sieben Wahrzeichen Memmingens.

In der Kunsthalle können Besucherinnen und Besucher verschiedene Ausstellungen und Werke der modernen Kunst bewundern. Das denkmalgeschützte Gebäude wurde zwischen 1899 und 1901 im Stil der italienischen Renaissance errichtet. Ursprünglich war dort die Post untergebracht. Nach Bauarbeiten wurde es dann im Jahr 2005 als Kunsthalle eröffnet.

Heute können Besucher in der Mewo-Kunsthalle verschiedene Formen der modernen Kunst bestaunen Bild: Laura Loewel

Alter Friedhof und Waldfriedhof Memmingen

Der parkähnliche Waldfriedhof liegt etwas außerhalb der Altstadt und wurde 1920 - nach Verzögerungen wegen des ersten Weltkriegs - eingeweiht. Seitdem wurde er zwei Mal erweitert und hat nun eine Größe von 15 Hektar. Angrenzend gibt es auch einen Spielplatz. Nicht weit entfernt liegt der Alte Friedhof. Ihn gibt es bereits seit dem 16. Jahrhundert, vor etwa 100 Jahren wurde er stillgelegt. Wer an Geschichte interessiert ist kann dort die barocken Gräber besichtigen.

Der Waldfriedhof wurde 1920 eingeweiht. Nicht weit entfernt liegt der Alte Friedhof. Bild: Matthias Becker

Eissporthalle Memmingen

Ein bisschen weiter außerhalb, nahe der A7, liegt die Memminger Eissporthalle. Sie wurde 1987 fertiggestellt und hat auf ihren Tribünen mit Sitz- und Stehplätzen Raum für 3300 Menschen. Nicht nur Trainingseinheiten und Spiele des lokalen Eishockey-Vereins - des ECDC Memmingen Indians - finden dort statt, sie ist auch ein beliebter Ort, um mit Freunden oder der Familie Eislaufen zu gehen. Ab dem 16. September ist das dieses Jahr wieder möglich. Die Halle wurde außerdem schon für Konzerte und andere Veranstaltungen genutzt.

Wer noch mehr Infos zu diesen Sehenswürdigkeiten möchte oder noch mehr Stopps einlegen will, kann auch an einer geführten Tour durch Memmingen teilnehmen. Die Stadt bietet mehrere Führungen zu verschiedenen Themen an.

Während der bayerischen Sommerferien möchten wir Ihnen regelmäßig eine Stadt im Allgäu mit ihrer Geschichte und ihren Sehenswürdigkeiten vorstellen. Marktoberdorf ist der erste Teil unserer Serie: Marktoberdorf.