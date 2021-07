Memmingen: Seine Majestät, Peter der Große

Der Einzug des Fischerkönigs in die Stadionhalle ist immer einer der Höhepunkte des Fischertags. Doch diese Zeremonie muss in diesem Jahr wegen Corona erneut ausfallen. Unser Bild entstand im Jahr 2018 und zeigt in der Mitte Fischerkönig Jürgen, IV., der Waschbär.