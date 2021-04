Hochzeit in der Corona-Krise? Wegen der Einschränkungen beim Feiern verzichten viele Paare darauf. Was die verschiedenen Branchen und die Dekane dazu sagen

28.04.2021 | Stand: 18:03 Uhr

Der Tag, von dem jedes Mädchen träumt: In einem wunderschönen weißen Kleid zum Altar schreiten, den Brautstrauß in der Hand. Der Liebe seines Lebens in die Augen blicken und „Ja“ zu ihr zu sagen. Im Kreis der Familie und Freunde dieses Bekenntnis mit Musik, Tanz und Torte feiern. So schön diese Vorstellung auch sein mag, so unrealistisch ist sie in Zeiten der hohen Inzidenzen und Kontaktbeschränkungen.