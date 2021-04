Durch Landesgartenschau sollen nicht nur Blumen aufblühen

Memmingen strebt eine zweite Landesgartenschau an. Die könnte frühestens 2028 stattfinden. Dabei stehen nicht die Zahlen im Vordergrund - sondern Grünflachen.

14.04.2021 | Stand: 19:15 Uhr

Nach dem großen Erfolg im Jahr 2000 könnte wieder eine Landesgartenschau (LGS) in Memmingen stattfinden. Darauf einigten sich die Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung. Sie beschlossen einstimmig, dass die Stadtverwaltung eine sogenannte Interessensbekundung bei der Bayerischen Landesgartenschau GmbH einreicht. Dabei handelt es sich aber noch nicht um eine offizielle Bewerbung. Diese kann erst gestellt werden, wenn die Gartenschau GmbH das vorgeschlagene Gelände für geeignet hält. Aktuell läuft die Bewerbungsphase für die Landesgartenschauen in den Jahren von 2028 bis 2032.