So könnte ein Klimakonzept für die Stadt Memmingen aussehen

Memmingen ist eine von acht Kommunen in Bayern, die Strategien zum Umgang mit dem Klimawandel entwickeln. Laut Experten besteht dringender Handlungsbedarf.

Der Klimawandel wird in Memmingen in Zukunft stärker spürbar werden. Etwa in der Altstadt, wo sich im Umfeld von dichter Bebauung, vielen versiegelten Oberflächen und wenig Grün im Sommer bereits jetzt die Hitze staut. Also großflächig Bebauung abreißen und stattdessen Parks schaffen?

Wohl kein realistischer Lösungsansatz. Genau hier setzt ein Modellvorhaben an, das für Memmingen eine passgenaue Strategie zum klimagerechten Städtebau liefern soll. Memmingen ist eine von acht Kommunen in Bayern, die in ein entsprechendes Modellvorhaben des Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr aufgenommen wurden. Angestrebtes Ergebnis des Projekts, das seit vergangenem Juni und noch bis November läuft, ist ein Stadtklimakonzept.

Damit beauftragt ist ein Team von Planern der Firmen „berchtoldkrass space & options“ aus Karlsruhe, „bgm Landschaftsarchitekten GmbH“ aus Berlin und „Geo-Net Umweltconsulting GmbH“ aus Hannover. Vertretend stellten Dr. Martin Berchtold und Katja Mendzigall im Stadtrat den Zwischenstand des zweistufigen Verfahrens vor.

Memmingen: Experten betrachten den Zustand der Grünflächen

Demnach wurde in der ersten Stufe der Ist-Zustand analysiert. Dabei nahmen die Experten verschiedene Arten von Freiräumen wie etwa Grünflächen unter die Lupe und es wurden Stadtstrukturtypen ermittelt: zum Beispiel Altstadtbereiche mit kompakter Bebauung und solche mit Grünanteil, Areale mit Einfamilienhäusern oder Dorf-Charakter, Gebiete mit Reihenhäusern oder Geschosswohnungsbau, aber auch Gewerbegebiete.

Der Fokus richtete sich zugleich auf die Klimasituation und Gebiete, in denen Menschen, vor allem durch Hitze, stark dadurch belastet sind. Ein Augenmerk gilt hier den besonders sensiblen Altersgruppen der unter Sechsjährigen und über 80-Jährigen. Wo es Erholungsbereiche gibt, wie gut sie zu erreichen sind und wo sie fehlen, arbeitete das Planer–Team ebenfalls heraus.

Wie kann die Memmingen auf die Ergebnisse der Untersuchung reagieren?

Beim Abgleich der Daten kristallisieren sich „Hotspots“ heraus: Bereiche mit dringendem Handlungsbedarf. Dazu zählen – wegen des hohen Grads an Versiegelung, Hitzebelastung und weniger Grünräume – neben der Altstadt Gewerbegebiete im Süden und Norden sowie das Schlachthofareal. Zudem stellte sich heraus, dass besonders in Wohngebieten im Osten der Stadt und in der Altstadt für Memmingerinnen und Memminger problematische Klimabedingungen herrschen.

Wie die Stadt auf diese Erkenntnisse reagieren kann, ist Thema in Stufe zwei. Dr. Martin Berchtold warf für den Stadtrat schon mal einen „Blick in die Werkstatt“. Eine wichtige Rolle im Stadtklimakonzept spielen demzufolge der Schutz und die Zugänglichkeit von Gewässern wie der Memminger Ach und der Buxach, die einen ausgleichenden Effekt auf die Temperatur haben.

Ähnliche Sorgfalt braucht es bei den Grünflächen im Osten und Süden: Sie sind es, aus denen kalte Luft ins Stadtgebiet strömt – ein System, das es zu erhalten gilt.

Memmingen: Die neuen Gebäude sollten die Kaltluftströme nicht unterbrechen

„Das heißt nicht, dass gar nicht mehr gebaut werden kann“, sagte Berchtold – allerdings müsse man Bebauung so gestalten, dass sie die Kaltluftströme nicht unterbricht. Daran knüpft eine Kernaussage des Konzepts an. Wann und wo immer in Zukunft Entscheidungen für die Stadt anstehen – etwa für Nachverdichtung mit großen Bauten: Die Auswirkungen auf das Klima müssen ein Prüfstein bei der Entscheidung sein.

Einen entscheidenden Faktor für das Stadtklima bilden Grünflächen wie der Stadtpark Neue Welt oder der Stadtgraben, die Schutz vor Hitze und Erholungsflächen bieten. Sie zu bewahren ist deshalb ebenso eine Aufgabe wie die Schaffung von neuen solchen Flächen dort, wo bisher ein Defizit besteht.

Potenzial sehen die Experten auch in Freiräumen wie Plätzen und Straßen, die bislang keine Funktion für das Klima erfüllen. Eine andere Gestaltung der breiten Einfallstraßen – etwa mit mehr Schatten – kann laut Berchtold die Klimabedingungen deutlich zum Positiven beeinflussen.

Mit einer Vielzahl weiterer Puzzlesteine soll das Klimakonzept Strategien für die verschiedenartigen Räume im Stadtgebiet liefern: Für denkmalgeschützte Bereiche in der Altstadt, wo Bäume nicht in Frage kommen, könnten laut Berchtold zum Beispiel erlebbare Wasserelemente eine Alternative sein. Bei Dach- und Fassadenbegrünungen könne die Stadt mit eigenen Liegenschaften als Vorbild vorangehen.

Privatleute und Unternehmen müssen ebenfalls aktiv werden

Berchtold betonte, dass nicht alles durch die öffentliche Hand umgesetzt werden kann – zumal sich viele Flächen im Besitz von Privatleuten oder Unternehmen befinden. Aufgrund seiner Erfahrungen mit ähnlichen Prozessen andernorts ist er aber zuversichtlich, denn auch Gewerbetreibende hätten sich aufgeschlossen gezeigt.

Zu einem der nächsten Schritte in Memmingen ist die Öffentlichkeit eingeladen: Bei einem Stadtspaziergang am 24. Juni wird an „neuralgischen Punkten“ über die Klimaproblematik und Handlungsansätze informiert.

