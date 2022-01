Memmingen startet ruhig in das neue Jahr

Hiesige Feuerwehr bleibt am 1. Januar einsatzfrei. Das ist die Bilanz.

02.01.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Ein paar Jugendliche mit Fahrrädern, Spaziergänger mit und ohne Hund: Memmingen blickt auf eine ruhige Silvesternacht zurück. Auf dem Marktplatz war es vor Mitternacht ruhig. Wegen der Corona-Pandemie galten zum Jahreswechsel wieder besondere Regelungen in der Memminger Altstadt. Der Verkauf von Pyrotechnik der Kategorie F2 vor Silvester war wegen der Pandemie verboten. Trotzdem haben manche vielleicht noch alte Feuerwerkskörper aufgehoben. Zum Schutz der historischen Gebäude war das Abschießen von Feuerwerkskörpern in der Memminger Altstadt an Silvester und Neujahr – wie in anderen Jahren auch – verboten. Dazu hatte die Kommune auch eine Allgemeinverfügung erlassen (wir berichteten).