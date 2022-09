„Handwerker verdienen mehr Anerkennung“ - Das fordert ein Zimmerer aus Steinheim

Hermann Rehklau führt seit Jahren einen Holzbaubetrieb in Steinheim. Er und viele Kollegen beklagen, dass die Suche nach Auszubildenden immer schwieriger wird.

06.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

1000 Lehrstellen waren zum Start des neuen Ausbildungsjahres in schwäbischen Handwerksbetrieben noch nicht besetzt. Viele Handwerker klagen darüber, dass die Suche nach Auszubildenden immer schwieriger wird. Dazu gehört auch Hermann Rehklau in Steinheim.

Der Zimmerer und Bauingenieur ist Geschäftsführer des gleichnamigen Familienbetriebs, der vielfältige Leistungen rund um das Bauen und Modernisieren mit Holz anbietet. „Wir haben früher jedes Jahr im Schnitt drei Lehrlinge eingestellt“, blickt der 66-Jährige zurück. 2020 war es dann nur noch ein Azubi und im vergangenen Jahr gab es gar keine Bewerbung. Auch heuer steht der Acht-Mann-Betrieb noch ohne neuen Auszubildenden da.

Rehklau: Die Wertschätzung gegenüber Facharbeitern sinkt

Diese Entwicklung hat in Rehklaus Augen durchaus vielfältige Gründe – aber die Hauptursache sei folgende: Die immer weiter sinkende Wertschätzung gegenüber den Facharbeitern. „Eine Ausbildung zum Facharbeiter ist in den Augen vieler heute nichts mehr Wert“, bedauert Rehklau. Der Grundstein für diese Einstellung werde schon in der Schulzeit gelegt. So gelte es für zahlreiche Zeitgenossen fast schon als Makel, wenn Kinder nicht das Gymnasium, die Realschule oder eine andere weiterführende Schule besuchen und keine akademische Ausbildung anstreben.

Aber selbst wenn sich junge Leute für einen Handwerksberuf entschieden haben und stolz ihre Gesellenbriefe in Händen halten, würden sie von vielen Seiten zu hören bekommen: „Das kann es doch noch nicht gewesen sein.“ Zugleich würden die Gesellen dazu angehalten, weiter nach oben zu streben und zum Beispiel den Meisterbrief ins Visier zu nehmen. Rehklau möchte nicht falsch verstanden werden. Schließlich sei Weiterbildung im Prinzip eine gute und tolle Sache.

Ausbildungsmessen lockten nicht mehr so viele junge Leute an wie früher

Aber die Gesellinnen und Gesellen sollten nicht dazu gedrängt werden – und es sollte ihnen vor allem nicht das Gefühl vermittelt werden, dass ein komplettes Arbeitsleben als Facharbeiter nicht gut genug ist. „Eine fundierte Facharbeiterausbildung ist etwas, auf das man stolz sein kann“, betont Rehklau. Und das müsse Kindern und Jugendlichen wieder stärker vermittelt werden.

Lesen Sie auch

Alarm zum Ausbildungsstart: Ein Viertel weniger Handwerks-Lehrlinge gefährden Energiewende Westallgäu

Lesen Sie auch: Bäcker wollen auch im Ausland um Azubis werben

In diesem Zusammenhang verweist der Geschäftsführer auf verschiedene Aktionen, bei denen sich Handwerksbetriebe an Schulen vorstellen können. Diese Möglichkeit zur Präsentation würde sein Betrieb seit Jahren nutzen. „Aber ich habe das Gefühl, dass das Interesse an solchen Veranstaltungen nachgelassen hat“, sagt Rehklau. Darüber hinaus sei auch die jährliche Ausbildungsmesse des Arbeitskreises „Schule-Wirtschaft“ im Memminger Berufsbildungszentrum (BBZ) im Grunde eine gute Sache.

Kleinere Betriebe hätten Schwierigkeiten sich zu präsentieren

Allerdings sei es in den vergangene Jahren gerade für kleinere Betriebe immer schwieriger geworden, sich dort wirkungsvoll den Jugendlichen zu präsentieren. „Größere Unternehmen können diese Plattform einfach besser nutzen.“ Denn mit einem kleinen Stand könne man nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Was bleibt einem kleineren Handwerksbetrieb also am Ende, um Azubis anzulocken? Rehklaus erwachsene Söhne, die beide im Familienbetrieb mitarbeiten, versuchen es mittlerweile über soziale Medien wie Instagram, Jugendliche für eine Ausbildung bei ihnen zu interessieren.

Höhere Tariflöhne im Handwerk sinnvoll

Mit Blick auf die Konkurrenz durch Industrie-Unternehmen wäre es in Rehklaus Augen sinnvoll, die Tariflöhne im Handwerk zu erhöhen. Dann würden seiner Meinung nach mehr Lehrlinge einen Handwerksberuf ins Auge fassen und weniger Facharbeiter aufgrund besserer Verdienstmöglichkeiten zur Industrie abwandern. „Wir benötigen einfach dringend mehr Fachkräfte“, sagt Rehklau: „Da sollte nichts unversucht bleiben.“

Lesen Sie auch: Berufsberatung im Freibad: So erlebten Jugendliche die ungewöhnliche Aktion in Memmingen