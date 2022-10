Streit beim Einparken: Frau begeht offenbar Körperverletzung

Bei einem Streit um Parkplätze in Memmingen verletzt eine Frau offenbar das Kind ihres Kontrahenten. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

14.10.2022 | Stand: 14:24 Uhr

Nach einem Streit um Parkplätze in Memmingen hat eine 48-Jährige das Kind ihres Kontrahenten leicht verletzt. In einem Parkplatz in der Schwesterstraße war es laut Polizei zunächst wegen der Parkplatzsuche zu einem Wortgefecht zwischen der 48-Jährigen und einem 33-jährigen Mann gekommen.

Nach der zunächst verbalen Auseinandersetzung bestieg die Frau den Aufzug im Parkhaus. Als auch der Mann mit seinem Kind dort einsteigen wollte, drückte die Frau beide aus dem Aufzug, wobei das Kind leicht verletzt wurde. Die Polizei Memmingen ermittelt nun wegen Körperverletzung.

