Streit in Memmingen eskaliert - Polizei fesselt 38-Jährigen

Erst zerschlug er eine Scheibe, dann bespuckte er einen Polizisten, schließlich wurde er gefesselt. In Memmingen hat ein aggressiver 38-Jähriger randaliert.

03.07.2023 | Stand: 13:57 Uhr

Alles begann mit einem Streit: In Memmingen schaukelte sich am Sonntag eine Meinungsverschiedenheit zwischen einem 38-Jährigen und seiner Mitbewohnerin hoch. Laut Polizei verhielt sich der Mann so aggressiv, dass er eine Glasscheibe zerschlug.

Eskalation in Memmingen: Mann greift Polizisten an

Dabei wurde er am Handgelenk verletzt. Die alarmierten Rettungskräfte wollten den aggressiven Mann versorgen, doch dieser verhielt sich weiterhin aggressiv. Der 38-Jährige bespuckte einen Beamten und trat mit den Füßen nach ihm.

Die Polizei fesselte den Mann und bracht ihn in ein Krankenhaus. In seiner Wohnung fanden die Beamten außerdem eine scharfe Waffe. Den 38-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.

