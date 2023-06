Stromausfall in Memmingen: 1700 Haushalte ohne Strom, das war der Grund

In Memmingen hat es am Samstag einen Stromausfall gegeben. Rund 1700 Haushalte im ganzen Stadtgebiet waren aktuell betroffen. Nun nennt Betreiber LEW den Grund.

12.06.2023 | Stand: 07:17 Uhr

In rund 1700 Haushalten in Memmingen hat es am Samstag, 10, Juni, einen Stromausfall gegeben. Zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr gingen bei Internetportal störungsauskunft.de fast 300 Meldungen von Nutzern ein, dass der Strom ausgefallen war.

Der Ausgangspunkt des Stromausfalls in Memmingen lag im Westen der Stadt. In der Berliner Freiheit hatte es einen Kabeldefekt gegeben, teilt Betreiber "LEW Verteilnetz" mit.

Rund um das Gebiet Buxacher Straße - Buxheimer Straße - Hühnerberg fiel der Strom aus. Allerdings setzte der Leitungsdefekt in der Berliner Freiheit eine Kettenreaktion in Gang, sodass es in weiteren Stadtteilen Memmingens zum Stromausfall kam. Die LEW spricht von Spannungsverschiebungen in angrenzenden Leitungen, die die Folgefehler ausgelöst hätten.

Stromausfall in Memmingen (10.6.): Ausgangspunkt im Westen, Auswirkungen bis Memmingerberg

Auch aus der Innenstadt, dem Osten Memmingens rund um den Friedhof und dem Gemeindegebiet von Memmingerberg meldeten Nutzer den Stromausfall am Nachmittag. Sogar Supermärkte in Memmingen mussten schließen, weil sie ohne Strom waren.

Laut LEW gingen kurz vor 17 Uhr die ersten Haushalte wieder ans Netz. Bis 18.15 Uhr sollte nach Angaben des Betreibers gestern bei allen Betroffenen der Stromausfall in Memmingen behoben sein. Bei der Polizei gingen im erwähnten Zeitraum zahlreiche Anrufe ein, weil Aufzüge stecken geblieben waren oder Alarmanlagen ausgelöst wurden.

LEW will nun weitere Messungen durchführen und gegebenenfalls Reperaturen an den Leitungen vornehmen, heißt es.

In den vergangenen drei Jahren ist in Memmingen der Strom nur sehr selten ausgefallen. Der letzte größere Vorfall, von dem mehr als 3000 Haushalte betroffen waren, datiert auf September 2021. Damals hatte ein technischer Defekt an einer Leitung am Memminger Schrannenplatz für einen knapp vierstündigen Stromausfall gesorgt. Wenige Tage später waren knapp 2000 Haushalte in Buxheim und dem Memminger Norden ohne Strom.

Stromausfall - was tun? So verhält man sich bei einem Stromausfall

In den meisten Fällen von Stromausfall handelt es sich um lokal begrenzte Störungen. Betroffene sollten bei einem Stromausfall daher nicht gleich die Notrufnummern der Polizei oder der Feuerwehr wählen.

Zunächst sollte man versuchen, selbstständig herauszufinden, ob das Problem nur in der eigenen Wohnung besteht - etwa indem man den Lichtschalter in mehreren Räumen betätigt oder einen Blick in den Sicherungskasten wirft.

Sollten auch Nachbarn und andere Anwohner betroffen sein, sollte man im Internet die Seite für Störungsmeldungen des Netzbetreibers aufsuchen und den Stromausfall dort melden.