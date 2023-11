Überfall auf Rentnerin in Memmingen: Kripo nimmt Tatverdächtige fest

Nach dem Überfall auf eine Rentnerin Ende Oktober in Memmingen hat die Kripo eine Tatverdächtige festgenommen. Die 38-Jährige wurde in eine JVA eingeliefert.

13.11.2023 | Stand: 10:38 Uhr

Der Überfall auf eine Rentnerin hatte sich am 29. Oktober 2023 ereignet. Eine bis dato unbekannte Täterin hatte bei der betagten Frau an der Haustüre geklopft, diese anschließend in ihre Wohnung zurückgedrängt und sie zur Herausgabe von Bargeld gezwungen.

Überfall auf Rentnerin in Memmingen: Haftbefehl gegen 38-Jährige in Vollzug

Durch intensive Ermittlungsarbeit des Fachkommissariats der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen konnte nun eine 38-jährige Frau als Tatverdächtige identifiziert und ein Haftbefehl beantragt werden. Mit einer öffentlichen Fahndung war nach der Frau gesucht worden.

(Lesen Sie auch: Kuriose Polizeimeldung: In Buxheim büxen Schweine aus - Polizei schreitet ein)

Nach Bestätigung durch das Amtsgericht Memmingen vollzogen die Beamten am 10 . November den Haftbefehl und führten die Tatverdächtige dem zuständigen Ermittlungsrichter zur weiteren Entscheidung vor. Aufgrund der vorliegenden Beweislage setzte der Ermittlungsrichter den Haftbefehl in Vollzug.

(Lesen Sie auch: Wegen illegaler Prostitution: Polizei nimmt zwei Ausreisende am Allgäu Airport fest)

Die Frau wurde in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Montag mit.

Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Landkreis Unterallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Memmingen