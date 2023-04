Unbekannte beschmieren Hausfassade in Memmingen mit Tomatensoße

Mit Tomatensoße haben unbekannte Täter die gesamte Breite eines Hauses in Memmingen bis in den zweiten Stock beschmiert. Die Polizei sucht Zeugen.

16.04.2023 | Stand: 12:59 Uhr

Unbekannte haben eine Hauswand in Memmingen mit Tomatensoße beschmiert. Wie die Polizei berichtet, beschmutzten die Täter zwischen dem 1. und 14. April die gesamte Breite eines Mehrfamilienhauses in der Kalchstraße bis in den zweiten Stock mit der roten Soße.

Memmingen: Unbekannte beschmieren Hausfassade mit Tomatensoße

Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der 08331/ 1000 bei der Polizei in Memmingen zu melden.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".