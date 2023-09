Unbekannte Hundehalterin schlägt 58-Jährige vor Dönerladen in Memmingen

Vor einem Dönerladen in Memmingen belästigt eine betrunkene 58-Jährige die Kunden. Am Ende wird sie selbst zum Opfer.

30.08.2023 | Stand: 11:27 Uhr

Am Dienstag gegen 22.35 Uhr hat eine betrunkene 58-Jährige die Kunden vor einem Dönerladen in der Steinbogenstraße in Memmingen belästigt und einen Hund ohne Erlaubnis der Halterin angefasst. Der Vorfall gipfelte darin, dass die unbekannte Hundehalterin die 58-Jährige schlug, berichtet die Polizei.

Nachdem die betrunkene Frau den Hund angefasst hatte, verließ die Hundehalterin den Dönerladen. Wenig später kam sie zurück und schlug auf die 58-Jährige ein. Sie flüchtete allerdings noch bevor die Polizei eintraf.

Körperverletzung vor Dönerladen in Memmingen: Polizei sucht Zeugen

Die zum Opfer gewordene betrunkene Frau soll sich den Beamten gegenüber "höchst aggressiv" verhalten haben, weshalb sie sie zur Eigensicherung fesselten. Im Anschluss ließ die Polizei sie ärztlich untersuchen und nahm sie dann in Gewahrsam.

Die Polizei ermittelt in dem Fall und sucht Hinweise zu dem Ablauf der Tat sowie der unbekannten Hundehalterin. Diese wird wie folgt beschrieben:

1,65 Meter groß

etwa 25 Jahre alt

Sie trug einen schwarzen Blazer und schwarz-weiße sportliche Schuhe.

Ihr Hund war eine grau-schwarze französische Bulldogge.

Die Polizei Memmingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08331/1000 entgegen.

