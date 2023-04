Unbekannter stiehlt Schmuck aus Juweliergeschäft in Memmingen

In einem Juweliergeschäft in Memmingen hat ein Unbekannter Schmuck im Wert von rund 5000 Euro gestohlen. Wie er das angestellt hat.

01.04.2023 | Stand: 12:19 Uhr

Ein Unbekannter hat am Freitag gegen 17.40 Uhr Schmuck im Wert von 5000 Euro aus einem Juweliergeschäft in Memmingen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ließ sich der Mann von einer Angestellten des Geschäfts mehrere Schmuckstücke zeigen. In einem unbeobachteten Moment öffnete er eine Vitrine und entwendete zwei Ringe und eine Kette im Gesamtwert von etwa 5000 Euro. Daraufhin schloss er die Vitrine wieder. Die Verkäuferin bemerkte den Diebstahl erst nachdem der Mann das Geschäft ohne Einkauf verlassen hatte.

