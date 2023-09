Polizei sucht Zeugen nach Fahrradverfolgungsjagd in Memmingen

Einem Jungen wird das Fahrrad in Memmingen geklaut. Als die Mutter des Jungen den Dieb samt Fahrrad sieht, bittet sie einen Radfahrer den Täter zu verfolgen.

21.09.2023 | Stand: 13:39 Uhr

Nachdem einem 12-jährigen Jungen sein Fahrrad am Mittwochabend, 20. September in Memmingen gestohlen wurde, kam es zu einer Verfolgungsjagd zwischen dem Dieb und einem Passanten. Laut Polizei hat der Junge seine Mutter und die Polizei verständigt, als er bemerkte dass der Täter sein unabgesperrtes Mountainbike geklaut hatte. Die Mutter sah daraufhin den Täter mit dem Fahrrad ihres Sohnes in der Donaustraße radeln. Weil sie selbst nicht die Verfolgung aufnehmen konnte, animierte sie einen 20-jährigen Radfahrer dem Fahrraddieb zu folgen.

Fahrradfahrer verfolgt Unbekannten nach Fahrradklau durch Memmingen

Dieser konnte den flüchtigen bis in die Schlachthofstraße verfolgen und ihn dort zum Anhalten zwingen. Dabei ließ der Täter das Mountainbike zurück und flüchtete zu Fuß. Der Täter war Circa 20 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, schlank, hatte blonde Haare und trug eine rote Jogginghose und einen Schwarzen Pullover. Die Polizei bittet Zeugen, die den Diebstahl oder die Verfolgung beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 08331/100-0 zu melden.