Verhafteter Tatverdächtiger in Memmingen auf der Flucht

Der Polizei in Memmingen ist am Donnerstag ein verhafteter Tatverdächtiger entwischt. Sie wollten ihn gerade in eine Justizvollzugsanstalt bringen.

10.08.2023 | Stand: 15:40 Uhr

Auf dem Weg vom Gerichtsgebäude zu dem Fahrzeug, das ihn ins Gefängnis bringen sollte, ist ein mutmaßlicher Einbrecher geflüchtet. Er wurde von zwei Beamten bewacht, die nach Angaben der Polizei kurz unaufmerksam waren. „Diesen Moment hat der Mann genutzt. Er hat die Beine in die Hand genommen und ist losgerannt“, sagt eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.

Es folgte ein Großeinsatz, bislang wurde der 26-Jährige aber nicht gefunden. Die Suche läuft weiter. Von einer Gefahr für die Bevölkerung wird derzeit aber nicht ausgegangen.

Mutmaßlicher Einbrecher entkommt in Memmingen

Der 26-Jährige soll Ende Juli in ein Massagestudio in Memmingen eingebrochen sein und dort die Trinkgeldkasse sowie ein Sparschwein gestohlen haben. Auch damals flüchtete der Mann, später aber wurde er von der Polizei als Tatverdächtiger ermittelt. Am Mittwoch wurde er verhaftet, am Donnerstag wurde er am Amtsgericht Memmingen einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser bestätigte den Vollzug des Haftbefehls gegen den Mann, weswegen der mutmaßlich Einbrecher ins Gefängnis gebracht werden sollte.

Tatverdächtiger in Memmingen geflüchtet - so wird er beschrieben

So wird der Flüchtige beschrieben:

26 Jahre alt

1,80 Meter groß

schlank

Er trug bei seiner Flucht einen grauen Pullover mit auffälligem Dreieck auf dem Rücken und eine lange schwarze Hose.

Der Deutsche ist möglicherweise mit einem dunkelgrauen Herrenfahrrad unterwegs.

Hinweise zu dem Mann nehmen die Polizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Warum der Mann nur von zwei Beamten bewacht wurde

Wenn von einem Verhafteten keine Gefahr ausgeht, es also kein „besonderes Sicherungsbedürfnis gibt“, überwachen solche Überstellungen in der Regel zwei Beamte. So war es auch in diesem Fall, heißt es seitens der Polizei. Nun werde intern geprüft, wie und warum der 26-Jährige dennoch fliehen konnte, inwieweit die Beamten Schuld an dem Geschehen haben und welche Konsequenzen daraus folgen könnten. „Jetzt geht es aber ersteinmal darum, den Flüchtigen zu finden“, sagt die Polizeisprecherin.

