Geflüchteter Tatverdächtiger in Bad gefasst

Der Mann war seit über einer Woche auf der Flucht. Eigentlich hätte er verhaftet werden sollen. Nun hat ihn die Polizei in einem Bad in Bad Grönenbach gefasst.

21.08.2023 | Stand: 17:02 Uhr

Die Polizei Memmingen hat am Montagnachmittag einen Mann gefasst, der vor über einer Woche aus dem Amtsgericht in Memmingen geflohen ist. Der Mann sollte ursprünglich in ein Gefängnis gebracht werden, dabei gelang ihm aber die Flucht.

Mann soll in ein Massagestudio in Memmingen eingebrochen sein

Der 26-Jährige hätte eigentlich vor über einer Woche in ein Gefängnis gebracht werden sollen. Ihm wurde vorgeworfen, Ende Juli in ein Memminger Massagestudio eingebrochen zu sein. Dort soll er die Trinkgeld-Kasse und ein Sparschwein gestohlen haben. Ein Ermittlungsrichter am Memminger Amtsgericht entschied, dass der 26-Jährige wegen Fluchtgefahr in Haft muss, bis ein Verfahren gegen ihn eröffnet wird. Am 10. August, auf dem Weg vom Gerichtsgebäude zum Polizeiwagen, flüchtete er dann.

Trotz einem Großeinsatzes und umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Bereich Memmingen konnte der Geflüchtete länger nicht wieder aufgegriffen werden. Dank eines Zeugenhinweises konnten die Beamten den Tatverdächtigen in einem Bad in Bad Grönenbach fassen. Sie lieferten ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.